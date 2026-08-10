TV&Kino
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Filmhit des Jahres

"Spider-Man" sorgt für neues Kino-Beben

Thomas Zeidler-Künz
von
Spider-Man schwingt zwischen Hochhäusern, während eine weitere Figur auf einem Gerüst steht.
© Sony Pictures
Der Hype und die Rekord-Jagd von "Spider-Man" geht auch in der zweiten Woche weiter. Bestes 10-Tage Ergebnis  aller Zeiten in den USA, über 2,66 Millionen Besucher in Deutschland und schon bald in den Top-10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
OE24 auf Google bevorzugen

1,67 Milliarden Dollar Kassa nach nur 10 Tagen. "Spider-Man: Brand New Day" schreibt weiter Kinogeschichte.  Vor allem in den USA, wo man mit satten 665 Millionen Dollar das beste 10-Tages-Ergebnis aller Zeiten einfuhr. Auch dank eines weiter starken Kino-Wochenendes mit beachtlichen 145 Millionen Dollar Kassa. Nur "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (149,2 Millionen Dollar) und "Avengers: Endgame" (147,4 Mio. Dollar) haben in ihrer zweiten Kinowoche mehr eingespielt.

Bestes 10-Tage-Ergebnis aller Zeiten in den USA

Auch interessant

Zugabe für "Michael": zweiter Jackson-Film ist fix!

Eberhofer mischt jetzt wieder unsere Kinos auf – auch mit Premieren-Tour

Bond-Fans zittern: Hollywood-Blockbuster kommt NICHT ins Kino

Spider-Man und eine Frau stehen sich auf einem Dach mit Stadtlichtern im Hintergrund gegenüber.
Tom Holland und Zendaya in "Spider-Man: Brand New Day" © Sony Pictures

Alleine in den internationalen Märkten haben Tom Holland, Zendaya und Co.  bereits die Milliarde geknackt. Beeindruckend sind auch die Zahlen aus Deutschland, wo "Spider-Man" dieses Wochenende weitere 740.000 Kino-Fans begeisterte und nun schon bei 2,66 Millionen verkauften Tickets und 33,5 Millionen Euro Umsatz hält.

In Österreich startete Spider-Man mit über 175.000 Besuchern und einer Serie an Rekorden. Mittlerweile sollte das "Goldene Ticket" (300.000 Kino Besucher) erreicht sein.

Spider-Man läuft neben einem schwer bewaffneten Mann, der in einem zerstörten Raum schießt.
"Brand New Day" punktet mit Action und Emotionen. © Sony Pictures

In den von "Avatar" mit 2,9 Milliarden Dollar Kasse angeführten All-Time-Charts liegt der neue Spider-Man schon auf Platz 12. Die Top-10, auf die ja nur mehr 3 Millionen Dollar Kassa fehlen werden wohl schon innerhalb der nächsten 24 Stunden geknackt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zugabe für "Michael": zweiter Jackson-Film ist fix!

Bond-Fans zittern: Hollywood-Blockbuster kommt NICHT ins Kino

Eberhofer mischt jetzt wieder unsere Kinos auf – auch mit Premieren-Tour

Datum steht: Dann wird der neue Bond bekannt gegeben

"Spider-Man" sorgt für neues Kino-Beben

So cool meldet sich Ted Lasso zurück

"The End of Oak Street" sorgt für neues Dino-Gruseln

Furchtbarer Furz! Spider-Man-Premiere abgebrochen

Kino-Duell: "Spider-Man lässt „Toy Story" zittern

"Spider-Man" ist der Filmhit des Jahres