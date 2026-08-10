"Spider-Man" sorgt für neues Kino-Beben

Der Hype und die Rekord-Jagd von "Spider-Man" geht auch in der zweiten Woche weiter. Bestes 10-Tage Ergebnis aller Zeiten in den USA, über 2,66 Millionen Besucher in Deutschland und schon bald in den Top-10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

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1,67 Milliarden Dollar Kassa nach nur 10 Tagen. "Spider-Man: Brand New Day" schreibt weiter Kinogeschichte. Vor allem in den USA, wo man mit satten 665 Millionen Dollar das beste 10-Tages-Ergebnis aller Zeiten einfuhr. Auch dank eines weiter starken Kino-Wochenendes mit beachtlichen 145 Millionen Dollar Kassa. Nur "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (149,2 Millionen Dollar) und "Avengers: Endgame" (147,4 Mio. Dollar) haben in ihrer zweiten Kinowoche mehr eingespielt.

Bestes 10-Tage-Ergebnis aller Zeiten in den USA

Tom Holland und Zendaya in "Spider-Man: Brand New Day" © Sony Pictures

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Alleine in den internationalen Märkten haben Tom Holland, Zendaya und Co. bereits die Milliarde geknackt. Beeindruckend sind auch die Zahlen aus Deutschland, wo "Spider-Man" dieses Wochenende weitere 740.000 Kino-Fans begeisterte und nun schon bei 2,66 Millionen verkauften Tickets und 33,5 Millionen Euro Umsatz hält.

In Österreich startete Spider-Man mit über 175.000 Besuchern und einer Serie an Rekorden. Mittlerweile sollte das "Goldene Ticket" (300.000 Kino Besucher) erreicht sein.

"Brand New Day" punktet mit Action und Emotionen. © Sony Pictures

In den von "Avatar" mit 2,9 Milliarden Dollar Kasse angeführten All-Time-Charts liegt der neue Spider-Man schon auf Platz 12. Die Top-10, auf die ja nur mehr 3 Millionen Dollar Kassa fehlen werden wohl schon innerhalb der nächsten 24 Stunden geknackt.