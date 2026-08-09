Eberhofer mischt jetzt wieder unsere Kinos auf – auch mit Premieren-Tour

Kultpolizist Franz Eberhofer ist zurück. Ab Donnerstag gibt’s im Kino ein witziges "Steckerlfischfiasko". Bereits am Mittwoch starten die Kultstars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff dafür ihre große Premieren-Tour.

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Fast sieben Millionen verkaufte Bücher, über 10 Millionen Kinobesucher und ewiger Kult. Rita Falk mischt mit ihren Eberhofer-Krimis rund um den schrulligen niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer seit 2013 die Belletristik und Kino-Charts auf. Jetzt kommt der bereits 10. Film "Steckerlfischfiasko", bei dem Polizeihauptmeister Eberhofer (Sebastian Bezzel) und sein Spezi, der Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), einen Mord am "Steckerlfischkönig" Paulus (Christian Tramitz) in der Wellnesslandschaft des neuen Golfclubs in Niederkaltenkirchen aufklären müssen. Und es dabei auch gleich mit dubiosen Volksfest-Clans und "golfenden Schickimicki-Arschlöchern" zu tun bekommen.

Der "Steckerlfischkönig" wurde ermordert.

Flötzinger (Daniel Christensen), Franz (Sebastian Bezzel), Wolfi (Max Schmidt) und Simmerl (Stephan Zinner) bei einer nächtlichen Spritztour. © Constantin Film

Susi (Lisa Maria Potthoff) überfordert Franz (Sebastian Bezzel) mit ihren Polit-Ambitionen. © Constantin Film

Die polizeilichen Ermittlungen werden von den vielen persönlichen Nebendramen fast überschattet: Oma (Enzi Fuchs) ist auf Kur und wird von der Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) vertreten. Franz wohnt mittlerweile mit seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) und Sohn Paul (Pelle Küffner), der seine Leidenschaft für das Ballett entdeckt hat, in einer Neubau-Doppelhaushälfte. Rudi hingegen lebt weit entfernt von Komfort und Körperhygiene, mittlerweile in seinem Auto. Dazu steckt Susi mitten im Wahlkampf, um Bürgermeisterin zu werden. Was bei Franz und dem amtierenden Dorfoberhaupt Gassner hochgradig nervöse Zuckungen auslöst.

Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff und Sebastian Bezzel gehen mit "Steckerlfischfiasko" auch auf große Kinotour. © Getty Images for Constantin Film

Das sind die Termine der Steckerlfischfiasko Kinotour

Mittwoch, 12. August WIEN

- Cineplexx Millennium City (Premiere), 20:00 Uhr

Samstag, 15. August SALZBURG

- Cineplexx Salzburg, 19:15 Uhr

Sonntag, 16. August REGAU / PASCHING / LINZ

- Star Movie Regau, 12:30 Uhr

- Cineplexx Linz, 16:45 Uhr

- Hollywood Megaplex Pasching, 19:30 Uhr

Rudi (Simon Schwarz), Franz (Sebastian Bezzel) und Hinkelotta landen wieder im Saustall. © Constantin Film

99 Minuten niederbayerischer Humor, der ab Donnerstag (13. August) "Spider-Man" von der Spitze der Kinocharts stoßen will. Dafür gehen die Stars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff auch auf große Kino-Tour, die nach der Premiere am Mittwoch (12. 8.) im Wiener Cineplexx Millennium City auch in Salzburg, Regau, Linz und Pasching stoppt.