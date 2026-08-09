Steckerlfischfiasko
Eberhofer mischt jetzt wieder unsere Kinos auf – auch mit Premieren-Tour
Fast sieben Millionen verkaufte Bücher, über 10 Millionen Kinobesucher und ewiger Kult. Rita Falk mischt mit ihren Eberhofer-Krimis rund um den schrulligen niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer seit 2013 die Belletristik und Kino-Charts auf. Jetzt kommt der bereits 10. Film "Steckerlfischfiasko", bei dem Polizeihauptmeister Eberhofer (Sebastian Bezzel) und sein Spezi, der Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), einen Mord am "Steckerlfischkönig" Paulus (Christian Tramitz) in der Wellnesslandschaft des neuen Golfclubs in Niederkaltenkirchen aufklären müssen. Und es dabei auch gleich mit dubiosen Volksfest-Clans und "golfenden Schickimicki-Arschlöchern" zu tun bekommen.
Der "Steckerlfischkönig" wurde ermordert.
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Die polizeilichen Ermittlungen werden von den vielen persönlichen Nebendramen fast überschattet: Oma (Enzi Fuchs) ist auf Kur und wird von der Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) vertreten. Franz wohnt mittlerweile mit seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) und Sohn Paul (Pelle Küffner), der seine Leidenschaft für das Ballett entdeckt hat, in einer Neubau-Doppelhaushälfte. Rudi hingegen lebt weit entfernt von Komfort und Körperhygiene, mittlerweile in seinem Auto. Dazu steckt Susi mitten im Wahlkampf, um Bürgermeisterin zu werden. Was bei Franz und dem amtierenden Dorfoberhaupt Gassner hochgradig nervöse Zuckungen auslöst.
Das sind die Termine der Steckerlfischfiasko Kinotour
Mittwoch, 12. August WIEN
- Cineplexx Millennium City (Premiere), 20:00 Uhr
Samstag, 15. August SALZBURG
- Cineplexx Salzburg, 19:15 Uhr
Sonntag, 16. August REGAU / PASCHING / LINZ
- Star Movie Regau, 12:30 Uhr
- Cineplexx Linz, 16:45 Uhr
- Hollywood Megaplex Pasching, 19:30 Uhr
99 Minuten niederbayerischer Humor, der ab Donnerstag (13. August) "Spider-Man" von der Spitze der Kinocharts stoßen will. Dafür gehen die Stars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff auch auf große Kino-Tour, die nach der Premiere am Mittwoch (12. 8.) im Wiener Cineplexx Millennium City auch in Salzburg, Regau, Linz und Pasching stoppt.
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