Neue Zahlen: "Spider-Man" schafft das Kino-Wunder

Bester Kinostart aller Zeiten in den USA! Das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" legte noch fulminanter los als gedacht und bricht sogar den Rekord von „Avengers: Endgame“!

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195 Millionen Dollar Kassa wurden prognostiziert – 360,1 Millionen sind es letztendlich am Startwochenende in den USA geworden. Nach neuen, korrigierten Zahlen legte "Spider-Man: Brand New Day" nicht nur deutlich fulminanter los als erwartet, sondern sticht sogar die "Avengers" aus. 357 Millionen Dollar spielte "Endgame" 2019 am Startwochenende ein. Ein US-Rekord, den jetzt Tom Holland, Zendaya und Co., übertrumpfen. Als "Trost" bleibt den Avengers weltweit Platz 1. Mit 1,22 Milliarden Dollar. "Spider-Man: Brand New Day" wurde indes auf 932 Millionen raufkorrigiert.

In den USA bremst Spider-Man die Avengers aus!

Tom Holland und Zendaya schreiben mit "Brand New Day" Kinogeschichte. © Sony Pictures

"Wow! 360 Millionen Mal Danke an alle Filmschaffenden, Produzenten und an meine Kollegen bei Sony, die einen so fantastischen Film und eine außergewöhnliche Marketing- und Vertriebskampagne auf die Beine gestellt haben," jubelt Sony-Studiochef Tom Rothman über den "Spider-Man"-Erfolg und steigt dennoch gleich auf die Euphorie-Bremse: "Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden, aber wir werden sehr stolz auf diesen sein – solange wir ihn halten!" Im Dezember kommt ja "Avengers: Doomsday" und der könnte ganz neue Bestmarken aufstellen.

Bis dahin darf sich Spider-Man freuen- auch über bereits über 175.000 Kinobesucher in Österreich. Ein historischer Kinostart der gleich jede Menge Rekorde brach: Bester Fünf-Tage-Start in diesem Jahrzehnt, bester Kinostart des Jahres und der beste Kinostart eines "Spider-Man"-Films aller Zeiten!