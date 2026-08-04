Festspiele Reichenau feiern Rekordjubiläum

Ein letztes Mal hebt sich der Vorhang, ein letztes Mal liegt Magie in der Luft des Südbahnhotels – und dann: tosender Applaus, der über die Bühne hinausträgt in die Sommernacht. Die Festspiele Reichenau haben ihre Jubiläumssaison beendet, und was für ein Finale es war!

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39.000 Gäste strömten heuer herbei, ein Besucherrekord, der die Ränge zum Beben brachte. Zwei runde Jubiläen durften gefeiert werden: 100 Jahre Theater Reichenau und fünf goldene Jahre unter der künstlerischen Leitung von Maria Happel.

Ein Sommer wie ein Rausch

33 Tage lang, vom 1. Juli bis 2. August, verwandelte sich Reichenau in eine Bühne der Superlative. 131 Vorstellungen, eine Auslastung von 92 Prozent – Zahlen, die für sich sprechen und doch nur einen Bruchteil dessen einfangen, was hier wirklich geschah. Maria Happel selbst findet berührende Worte für dieses Ausnahmejahr und bedankt sich bei allen, die diesen Sommer zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben – auf und hinter der Bühne, vor allem aber beim Publikum, dessen Neugier und Hingabe den wahren Glanz der Produktionen ausmachten.

Landeshauptfrau voll des Lobes

Auch die Politik verneigt sich vor diesem Erfolg. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht von einem eindrucksvollen Beleg für die außergewöhnliche Strahlkraft der Festspiele und würdigt die Arbeit Maria Happels als maßgeblichen Motor dieses Triumphes. Sechs Eigenproduktionen bereicherten den diesjährigen Spielplan, dazu Klassiker von Johann Strauß, Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. Ein besonders sentimentaler Moment: die Aufführung der "Fledermaus", jenes Stückes, mit dem das Theater Reichenau bereits 1926 seine Pforten öffnete – ein Kreis, der sich nach einem Jahrhundert schließt.

Geschichte zum Anfassen

Wer noch tiefer eintauchen möchte in die hundertjährige Geschichte dieses besonderen Ortes, findet in der Ausstellung im Schloss Reichenau bis 6. September Gelegenheit dazu. Lesungen und Workshops rundeten das Programm ab und machten aus einer Theatersaison ein ganzheitliches kulturelles Erlebnis.

Der Vorhang öffnet sich schon wieder

Doch kaum ist der letzte Applaus verklungen, richten sich die Blicke bereits nach vorn: 2027 eröffnet Johann Nestroys "Der Talisman" die neue Saison im Theater Reichenau. Vom 30. Juni bis 1. August 2027 wird das Südbahnhotel erneut zur Bühne der Träume. Das vollständige Programm wird im Jänner enthüllt – die Vorfreude beginnt schon jetzt.

Fazit: Mit Rekordzahlen, doppeltem Jubiläum und einem stimmungsvollen Ausblick auf 2027 beweisen die Festspiele Reichenau einmal mehr, warum sie zu den strahlendsten kulturellen Höhepunkten Niederösterreichs zählen.