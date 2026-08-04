Ausgedörrte Erde
Milchbauern fordern Dürre-Hilfspaket
Braune Wiesen, so weit das Auge reicht. Auf dem Hof von Rudolf Buchner in Traisen (Bezirk Lilienfeld) zeichnet sich ein Drama ab, das sich längst über ganz Niederösterreich ausgebreitet hat. Seit Juni gibt es nichts mehr zu mähen. "So ein Ausmaß an Dürre haben wir noch nicht erlebt", sagt Buchner, der seit 35 Jahren wirtschaftet, gegenüber noe.orf.at.
Ein stiller Schrei aus dem Stall
Die Tiere stehen im Stall, gefüttert mit den Wintervorräten. Manche Landwirte schlachten bereits Tiere, um ihre Bestände zu reduzieren.
Hitzeschlacht im Stall: Niederösterreichs Landwirte am Limit
Buchner kauft stattdessen teuer Maisflächen zu – Kostenpunkt 40.000 bis 50.000 Euro. "Das ist unsere einzige Rettung", sagt er, während Milch- und Fleischpreise gleichzeitig fallen.
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Der Hilferuf der Bauern
Als Kammerobmann der Bezirksbauernkammer Lilienfeld fordert Buchner Geld aus dem Katastrophenfonds, zinsenfreie Kredite, einen Importstopp für Rindfleisch und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Regen ist nicht in Sicht – die Zeit läuft den Bauern davon.
Ausgedörrte Erde, verzweifelte Bauern: Der Kampf um die Futterreserven
Fazit: Zwischen ausgetrockneten Böden und leeren Futterkammern kämpfen Niederösterreichs Milchbauern gegen eine Naturgewalt ohne Gnade.
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