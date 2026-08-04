Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ausgedörrte Erde

Milchbauern fordern Dürre-Hilfspaket

Ein Mann und ein Junge füttern gemeinsam Kühe im Stall mit Heu und Futter.
© ORF / Katharina Bernhart
Die Hitze verbrennt nicht nur die Wiesen, sondern auch die Existenzen dahinter. Niederösterreichs Milchbauern kämpfen ums nackte Überleben – und rufen nach Hilfe, bevor der Winter alles noch schlimmer macht.
OE24 auf Google bevorzugen

Braune Wiesen, so weit das Auge reicht. Auf dem Hof von Rudolf Buchner in Traisen (Bezirk Lilienfeld) zeichnet sich ein Drama ab, das sich längst über ganz Niederösterreich ausgebreitet hat. Seit Juni gibt es nichts mehr zu mähen. "So ein Ausmaß an Dürre haben wir noch nicht erlebt", sagt Buchner, der seit 35 Jahren wirtschaftet, gegenüber noe.orf.at.

Ein stiller Schrei aus dem Stall

Die Tiere stehen im Stall, gefüttert mit den Wintervorräten. Manche Landwirte schlachten bereits Tiere, um ihre Bestände zu reduzieren.

Hitzeschlacht im Stall: Niederösterreichs Landwirte am Limit

Buchner kauft stattdessen teuer Maisflächen zu – Kostenpunkt 40.000 bis 50.000 Euro. "Das ist unsere einzige Rettung", sagt er, während Milch- und Fleischpreise gleichzeitig fallen.

Auch interessant

"Richtig verrückt" Experten über Hitze fassungslos

Neue Zahlen: "Spider-Man" schafft das Kino-Wunder

Festspiele Reichenau feiern Rekordjubiläum

Der Hilferuf der Bauern

Als Kammerobmann der Bezirksbauernkammer Lilienfeld fordert Buchner Geld aus dem Katastrophenfonds, zinsenfreie Kredite, einen Importstopp für Rindfleisch und eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Regen ist nicht in Sicht – die Zeit läuft den Bauern davon.

Ausgedörrte Erde, verzweifelte Bauern: Der Kampf um die Futterreserven

Fazit: Zwischen ausgetrockneten Böden und leeren Futterkammern kämpfen Niederösterreichs Milchbauern gegen eine Naturgewalt ohne Gnade.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

670 Partner, 1.600 Projekte: ecoplus zieht Bilanz

Festspiele Reichenau feiern Rekordjubiläum

Milchbauern fordern Dürre-Hilfspaket

458 Zillen & 1 Wangenabstrich könnte Feuerwehrkameraden retten

Senior trieb in March: Von Passanten reanimiert

Kampf des Großen Kamp ums Überleben

"Hin & Weg«: Litschau wird wieder Theaterbühne

"Wohnillusion NÖ" - Preise steigen, Eigentum sinkt

Spatenstich mit Signalwirkung: Waldland stärkt Waldviertler Standort

Großer Familien- und Kinderspaß im Museumsdorf Niedersulz