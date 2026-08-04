Großer Familien- und Kinderspaß im Museumsdorf Niedersulz

Die Hälfte der Ferien mag verflogen sein, doch im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz warten noch jede Menge Abenteuer.

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Zwischen originalgetreuen Höfen, schattigen Plätzen und historischen Gärten lädt das beliebte Freilichtmuseum auch in den kommenden Wochen zu bunten, erlebnisreichen Ferientagen ein – für Groß und Klein gibt es hier noch viel zu entdecken.

Mit den Händen in der Erde

Wer schon immer wissen wollte, wie man aus purem Lehm ein Baumaterial zaubert, ist an der Lehmbaustelle goldrichtig. Bis 4. September wird jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr gezeigt, wie Lehmziegel entstehen – ganz nach alter Handwerkstradition. Und das Beste: Der selbst geformte Ziegel darf als stolzes Andenken mit nach Hause wandern.

Basteln, was das Zeug hält

Kinder ab drei Jahren kommen beim Programm „Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien" voll auf ihre Kosten. Bis 1. September verwandelt sich jeder Dienstag in eine Bastelwerkstatt: Körbe flechten, mit Holzkluppen tüfteln oder mit Schafwolle filzen – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Eine Anmeldung braucht es nicht, nur 5 Euro pro Bastelstück.

Auf Schatzsuche mit Zieglinde

Am 16. August und 6. September, jeweils um 15 Uhr, führt die Entdeckungstour „Auf den Spuren von Zieglinde" durch das ganze Dorf – vorbei an der Dorfschule, der Lehmbaustelle und dem Lebenden Bauernhof. Mit spannenden Rätseln und kniffligen Aufgaben wird der rund einstündige Rundgang zum echten Familienvergnügen, Kostenpunkt 5 Euro pro Person.

Ein Dorf voller Geschichten / Noch viele Wochen voller Abenteuer

An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr erwachen die Handwerksstuben zum Leben. In Wagnerei, Mühle, Wirtshaus oder beim Schuster erzählen Kulturvermittler lebendig vom Alltag vergangener Zeiten – ein Programm, das mit jedem Besuch aufs Neue überrascht.

Fazit: Auch in der zweiten Ferienhälfte hält Niedersulz für jeden etwas bereit – zum Anfassen, Mitmachen und Staunen.