Überraschend! Das sind die beliebtesten Strände im Sommer 2026

Eine neue Auswertung des Ferienhaus-Portals Holidu zeigt, welche europäischen Traumstrände bei Reisenden am allerbesten ankommen. Vom naturbelassenen Paradies auf Lampedusa bis hin zu überraschenden Klippenlandschaften im Norden ist für jeden Geschmack etwas dabei.

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Wer eine Reise ans Meer plant, verlässt sich heute immer seltener auf Hochglanzprospekte und stattdessen viel lieber auf die echten Erfahrungen anderer Urlauber. Google-Bewertungen sind mittlerweile der wichtigste Wegweiser für die Urlaubsplanung geworden, da sie ein unverfälschtes Bild der Stimmung vor Ort zeichnen. Das Portal Holidu hat diese Daten für das Jahr 2026 analysiert und ein umfassendes Ranking der 25 am besten bewerteten Strände in Europa erstellt.

Das Ergebnis überrascht mit einer faszinierenden Mischung aus bekannten Mittelmeer-Klassikern und wilden Naturstränden im kühlen Norden Europas. Besonders auffällig ist, dass unberührte Natur und eine reglementierte Erreichbarkeit von den Reisenden extrem honoriert werden. Strände, die man sich erst erwandern muss, schneiden in den Rezensionen oft deutlich besser ab als vollkommen überlaufene Touristen-Hotspots.

Spiaggia dei Conigli holt sich die begehrte Strand-Krone

Der unbestrittene Sieger des europaweiten Rankings befindet sich auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Die berühmte Spiaggia dei Conigli – auch bekannt als der "Kaninchenstrand" – sichert sich mit einer grandiosen Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen bei insgesamt 3.134 Google-Bewertungen den ersten Platz. Die halbmondförmige Bucht, die geografisch sogar näher an der afrikanischen als an der italienischen Küste liegt, besticht durch feinsten, hellen Sand und glasklares, leuchtend türkises Wasser.

Kaninchenstrand Lampedusa © Getty Images/iStockphoto

Da der Strand Teil eines streng geschützten Naturschutzgebiets ist, bleibt die unberührte Natur hier perfekt erhalten. Es handelt sich um eine der letzten verbliebenen Brutstätten der Unechten Karettschildkröte im gesamten Mittelmeerraum. Der Zugang ist zum Schutz der Tierwelt reglementiert und Autos müssen weit draußen geparkt werden. Besucher legen die letzten Meter zu Fuß über einen malerischen Pfad hinab in die Bucht zurück – eine kleine Anstrengung, die sich laut den tausenden begeisterten Bewertungen definitiv lohnt.

Großbritannien und Portugal dominieren die europäische Liste

Ein Blick auf die geografische Verteilung der 25 Top-Strände offenbart eine Überraschung für viele Sonnenanbeter. Obwohl Italien den ersten Platz für sich beansprucht, stellt Großbritannien mit sagenhaften neun Einträgen die absolute Mehrheit im Ranking. Von den dramatischen Küsten in Wales über malerische Buchten in Cornwall und Devon bis hin zu den wilden Stränden Nordirlands reicht die britische Vielfalt. Die Strände im Norden überzeugen die Besucher vor allem durch ihre spektakuläre Kulisse aus schroffen Klippen, weiten Dünenlandschaften und unberührtem Sand – das oft unbeständige Wetter tut der Begeisterung keinen Abbruch.

Barafundle Bay © Getty Images

Direkt dahinter folgt Portugal als weitere europäische Strand-Großmacht mit insgesamt acht Platzierungen. Bemerkenswert ist hier, dass sich gleich sieben dieser Traumstrände an der Algarve befinden. Diese Region erweist sich damit als die mit Abstand dichteste Traumstrand-Region des gesamten europäischen Kontinents. Spanien sichert sich vier Plätze im Ranking, vertreten durch Mallorca, Fuerteventura und Kantabrien, während Griechenland und Italien mit jeweils zwei Top-Stränden vertreten sind.

Platja de Muro © Getty Images/iStockphoto

Die fünf bestbewerteten Strände Europas im Überblick

Im Ranking der absoluten Spitzenreiter zeigt sich eine enorme Vielfalt an verschiedenen Küstenformen. Diese Strände haben es in die Top 5 geschafft:

Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Italien): 4,9 Sterne bei 3.134 Bewertungen. Ein unberührtes Naturparadies mit feinstem Sand und türkisem Wasser.



4,9 Sterne bei 3.134 Bewertungen. Ein unberührtes Naturparadies mit feinstem Sand und türkisem Wasser. Barafundle Bay (Pembrokeshire, Großbritannien): 4,9 Sterne bei 1.749 Bewertungen. Ein walisisches Juwel, das nur über einen Fußweg erreichbar und von grünen Klippen umrahmt ist.



4,9 Sterne bei 1.749 Bewertungen. Ein walisisches Juwel, das nur über einen Fußweg erreichbar und von grünen Klippen umrahmt ist. Traeth Mwnt (Ceredigion, Großbritannien): 4,9 Sterne bei 746 Bewertungen. Ein unberührter Sandstrand in Wales, der wie aus dem Bilderbuch wirkt.



4,9 Sterne bei 746 Bewertungen. Ein unberührter Sandstrand in Wales, der wie aus dem Bilderbuch wirkt. Platja de Muro (Mallorca, Spanien): 4,8 Sterne bei 7.777 Bewertungen. Der absolute Publikumsliebling mit den meisten Rezensionen, ideal für Familien durch den flach abfallenden Sand.



4,8 Sterne bei 7.777 Bewertungen. Der absolute Publikumsliebling mit den meisten Rezensionen, ideal für Familien durch den flach abfallenden Sand. Cala Mariolu (Sardinien, Italien): 4,8 Sterne bei 6.571 Bewertungen. Eine von weißen Kieseln und hohen Kalksteinklippen eingerahmte Bucht, die als eine der meistfotografierten des Landes gilt.

Platja de Muro © Getty Images

Erreichbarkeit für Urlauber aus Österreich

Für heimische Urlauber stellt sich natürlich die Frage, wie man am schnellsten an diese traumhaften Orte gelangt. Die Analyse zeigt, dass einige der bestbewerteten Strände überraschend gut erreichbar sind. Die Cala Mariolu auf Sardinien liegt mit rund 1.044 Kilometern Luftlinie von Wien aus am nächsten. Für einen echten Roadtrip bietet es sich an, mit dem eigenen Auto bis nach Genua oder Livorno zu fahren und von dort die gemütliche Nachtfähre nach Sardinien zu nehmen.

Die Platja de Muro auf Mallorca ist zwar rund 1.410 Kilometer Luftlinie entfernt, in der Praxis jedoch der am unkompliziertesten erreichbare Strand für Österreicher. Von Wien aus gibt es täglich Direktflüge nach Palma de Mallorca, die die Reisezeit auf rund zwei Stunden verkürzen. Die britischen Strände wie Cuckmere Haven in East Sussex (1.203 Kilometer Luftlinie) oder Man O'War Beach in Dorset (1.372 Kilometer Luftlinie) lassen sich am besten über einen Flug nach London mit anschließendem Mietwagen erkunden. Für den abgelegenen Simos Beach im griechischen Elafonisos (1.412 Kilometer Luftlinie) ist neben dem Flug eine zusätzliche Fahrt mit einer Fähre nötig.