Geheimtipp für den Sommer: Diese Trauminsel haben bisher alle übersehen

Sie haben genug vom Handtuch-Krieg am Mittelmeer und den überfüllten Hitze-Hotspots? Wer diesen Sommer von einsamen Traumstränden und atemberaubender Natur träumt, sollte seinen Blick nach Norden richten. Dort liegt eine skandinavische Insel, die selbst viele Reiseprofis noch nicht kennen.

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Hitze, stundenlanges Anstehen vor den Restaurants und Strände, die aus allen Nähten platzen? Wer diesen Sommer keine Lust auf den klassischen Südeuropa-Stress hat, für den haben wir die perfekte Alternative. Der Geheimtipp lautet: "Nordic Summer". Mitten in der Ostsee schlummert ein dänisches Inselparadies, das erstaunlich weit unter dem Radar der breiten Masse fliegt und Sie vom ersten Moment an verzaubern wird.

Der spannendste Geheimtipp: Bornholm

Wenn eines der renommiertesten Reisemagazine der Welt eine Destination in den höchsten Tönen lobt, lohnt sich ein genauer Blick. Die Experten von Condé Nast Traveller haben die dänische Ostseeinsel Bornholm kürzlich zu einem der spannendsten Geheimtipps Europas gekürt. Das Magazin beschreibt die skandinavische Perle als "postkartenschönes Refugium" mit verwinkelten Gassen, urigen Fischerbooten und einem Klima, das weitaus milder ist als auf dem Festland. Dennoch bleiben die Massen aus, Bornholm versprüht auch in der Hochsaison entspannte Gelassenheit.

Karibik-Feeling im Norden

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Wer glaubt, für schneeweiße Strände in die Tropen fliegen zu müssen, war noch nie in Dueodde an der Südspitze Bornholms. Hier erwartet Sie ein endloser, kilometerlanger Strand. Das Verrückte: Der schneeweiße Sand ist so fein, dass er in der Vergangenheit sogar für die Herstellung von Sanduhren abgebaut wurde. Keine Bettenburgen, keine trubeligen Promenaden, stattdessen spazieren Sie über Holzstege durch verwunschene Kiefernwälder, bevor sich das weite, blaue Meer vor Ihnen öffnet.

Ein Paradies für Foodies

Dass Skandinavien längst zur globalen Kulinarik-Hochburg avanciert ist, beweist Bornholm eindrucksvoll. Das US-Magazin hebt besonders die sensationelle "New Nordic Cuisine" der Insel hervor.

Das Michelin-prämierte Restaurant Kadeau, das als Sommer-Pop-up-Konzept begann, serviert heute absolute Weltklasse-Gerichte aus lokalen Wildkräutern und Insel-Zutaten. Natürlich dürfen bei einem Dänemark-Urlaub auch die köstlichen Zimtschnecken („Kanelsnegle“) nicht fehlen. Die besten Sauerteig-Backwaren gibt es in der malerischen Stadt Svaneke bei der Bäckerei Svaneke Brød. Wer Lust auf Eis hat, pilgert zum Eiscafé Kalas Is in Sandvig und genießt seine Kugel direkt auf den rauen Klippen mit Blick auf die Ostsee.

Raue Klippen und mystische Festungen

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Neben Traumstränden bietet Bornholm eine traumhafte Landschaft, die man eher in Cornwall oder Island vermuten würde. Absolutes Pflichtprogramm für Entdecker:

Hammershus: Die größte mittelalterliche Burgruine Nordeuropas thront auf den steilen Granitklippen über dem Meer. Besonders zum Sonnenuntergang ein tolles Fotomotiv.

Die größte mittelalterliche Burgruine Nordeuropas thront auf den steilen Granitklippen über dem Meer. Besonders zum Sonnenuntergang ein tolles Fotomotiv. Helligdomsklipperne: Diese bis zu 22 Meter hohen, steil ins Meer abfallenden Felsformationen an der Ostküste lassen sich wunderbar bei einer Wanderung oder mit einem kleinen Ausflugsboot erkunden.

Diese bis zu 22 Meter hohen, steil ins Meer abfallenden Felsformationen an der Ostküste lassen sich wunderbar bei einer Wanderung oder mit einem kleinen Ausflugsboot erkunden. Døndalen: Mitten im wilden "Trollwald" stürzt hier einer der höchsten Wasserfälle Dänemarks rund 20 Meter in die Tiefe.

Bornholm ist der ultimative Sommer-Geheimtipp 2026. Es ist der perfekte Ort für alle, die eine einzigartige Mischung aus Natur, karibischen Stränden, hyggeligem Lifestyle und Spitzen-Gastronomie suchen.