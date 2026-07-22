Überraschender Sieger: Das sind Europas 50 beste Bars 2026

Die besten Bars Europas stehen fest: Ein neues Ranking kürt erstmals die 50 herausragendsten Cocktailbars des Kontinents. Überraschend kommt der Sieger nicht aus London oder Paris, sondern aus Griechenland.

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Die europäische Barszene hat einen neuen Spitzenreiter. Mit den erstmals veröffentlichten "Europe's 50 Best Bars 2026" wurde in Amsterdam ein eigenständiges Ranking der besten Bars des Kontinents präsentiert. Angeführt wird die Liste von der Athener Bar "Line", die sich mit ihrem außergewöhnlichen Konzept gegen die Konkurrenz aus Europas Cocktail-Metropolen durchsetzen konnte.

Athen erobert die Spitze

Dass ausgerechnet Athen gleich doppelt auf dem Siegerpodest vertreten ist, dürfte viele überraschen. Neben "Line" auf Platz eins landet auch "The Bar in Front of the Bar" auf Rang zwei. Den dritten Platz belegt die renommierte Bar "Sips" in Barcelona. Komplettiert werden die Top 5 von "Himkok" in Oslo auf Platz vier sowie der Pariser "Bar Nouveau" auf Rang fünf.

Das Erfolgsrezept von "Line"

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Die Gewinnerbar steht für einen Trend, der die europäische Barkultur zunehmend prägt: Statt auf klassische Cocktailrezepte setzt "Line" auf selbst entwickelte Zutaten und eigene Produktionsprozesse. Zum Konzept gehören fermentierte Getränke, hausgemachte Weine und eigens hergestellte Ingredienzen, die direkt in die Cocktails einfließen. Die Grenzen zwischen Bar, Küche und Manufaktur verschwimmen dabei zunehmend - ein Ansatz, der internationale Jurys offenbar überzeugt hat.

Diese Städte dominieren das Ranking

© 50 Best

Die Liste umfasst Bars aus 22 europäischen Städten. Besonders stark vertreten sind dabei die großen Cocktail-Hochburgen: London, Paris, Barcelona, Athen, Mailand. Allein diese Metropolen stellen einen erheblichen Teil der insgesamt 50 ausgezeichneten Bars und unterstreichen ihre Bedeutung für die europäische Barszene.

Österreich ebenfalls vertreten

Auch Österreich findet sich im neuen Ranking wieder. Die Innsbrucker Bar "Dunlin" belegt Platz 50 und sichert sich damit einen Platz unter den besten Bars Europas.

Das Ranking macht deutlich, wohin sich Europas Barszene entwickelt: Immer mehr Spitzenbars setzen auf hausgemachte Spirituosen, Fermentation, regionale Zutaten und nachhaltige Konzepte. Gleichzeitig bleiben Cocktail-Klassiker und exzellenter Service wichtige Bestandteile des Gesamterlebnisses.