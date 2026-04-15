Gekürt: Das sind die besten Food-Metropolen der Welt 2026

Wer reist, der isst. Denn mal ehrlich: Die Seele eines Landes entdeckt man nicht im Museum, sondern auf dem Teller. Aber wo schlemmt es sich am besten? Die neuen „Global Tastemakers“-Awards 2026 enthüllen jetzt die besten Destinationen für Feinschmecker.

Die besten Food-Metropolen bieten weit mehr als nur Nahrungsaufnahme. Sie fordern unseren Gaumen heraus und erzählen jahrhundertealte Geschichten durch Gewürze, Traditionen und Innovationen. Für das renommierte Food & Wine-Ranking wurden über 400 Spitzenköche, Reise- und Food-Journalisten sowie Weinexperten aus aller Welt nach ihren unvergesslichsten kulinarischen Erlebnissen befragt. Eine Expertenjury analysierte die Favoriten anschließend und kürte die aufregendsten Food-Destinationen für 2026.

Das sind die Top-Food-Metropolen 2026

Platz 1: Hongkong, China

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Hongkong holt sich den ersten Platz. Auf engstem Raum prallen hier alte chinesische Traditionen auf hochmoderne, globale Einflüsse. Das Ergebnis ist eine elektrisierende Food-Szene, nach der man sich immer wieder zurücksehnt. Auf den flirrenden Nachtmärkten der Stadt blüht die Streetfood-Kultur wie nirgendwo sonst. Aber auch im Glas setzt Hongkong neue Maßstäbe: Wer einen innovativen Craft-Cocktail (oder köstliche Mocktails) mit funkelndem Blick auf den Victoria Harbour genießt, weiß, warum diese Stadt die absolute Nummer 1 ist.

Platz 2: London, Großbritannien

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Vergessen Sie alle alten Klischees über britisches Essen. London sichert sich Silber und beweist, dass es die unangefochtene Kulinarik-Hauptstadt Europas ist. Laut The Times glänzt die Metropole mit mehr 5-Sterne-Restaurant-Bewertungen auf Tripadvisor als jede andere europäische Stadt. Dank einer neuen Generation von Köchen feiert die britische Küche ein fulminantes Comeback.

Die Must-Dos:

Austern-Schlürfen auf dem legendären Borough Market

Fine Dining in Shoreditch

Ein Pint im traditionellen Soho-Pub

Das wahre Highlight ist jedoch Londons Einwandererkultur. Ob indisch, karibisch, nahöstlich oder chinesisch: Hier wird die Weltküche neu definiert.

Platz 3: Tokio, Japan

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Die japanische Megametropole meistert den Balanceakt zwischen jahrhundertealter Tradition, Präzision und Innovation. Die Devise lautet: Frische Zutaten, Saisonalität und die Schönheit der Einfachheit. Hier löst eine kunstvoll eingelegte Lotuswurzel dieselbe Begeisterung aus wie ein butterzartes Stück Blauflossen-Thunfisch.

Der perfekte Tokio-Tag:

Morgens die pulsierende Energie auf den Märkten von Tsukiji und Toyosu aufsaugen. Abends in den Neon-Schluchten von Shibuya, Shinjuku und Asakusa von Izakaya zu Izakaya ziehen.

Man könnte (und sollte!) sich hier von morgens bis abends durchfuttern.

Platz 4: Mexiko-Stadt, Mexiko

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Mexiko-Stadt explodiert förmlich vor Aromen. Tief verwurzelt in prähispanischen Traditionen, hat sich die Metropole im letzten Jahrzehnt zum ultimativen Spielplatz für Food-Experimente gewandelt. Die mexikanische Küche wurde sogar von der UNESCO längst zum Weltkulturerbe erklärt. Ob historische Märkte wie der Central de Abastos, authentisches Streetfood aus einer der über 10.000 (!) Taquerías oder Avantgarde-Küche in den hippen Vierteln Roma Norte, Condesa und Polanco: In Mexiko-Stadt wird Essen leidenschaftlich zelebriert und ständig neu erfunden.

Platz 5: Bangkok, Thailand

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Bangkok ist ein Fest für die Sinne. Wer hier landet, kann der Streetfood-Szene und den komplexen Geschmacksprofilen unmöglich widerstehen. Doch Bangkok kann noch mehr: Die Stadt tanzt bemerkenswert elegant auf dem schmalen Grat zwischen Luxus, in atemberaubenden 5-Sterne-Hotels und Michelin-prämierten Tempeln der Sterneküche, und gemütlichen, kleinen Lokalen. Was alle Orte verbindet? Die unglaublich herzliche, ruhige und einladende thailändische Gastfreundschaft. Ein Genuss-Erlebnis, das die Seele wärmt.

Die Top 10 der besten Food-Destinationen im Überblick

Hongkong, China London, Großbritannien Tokio, Japan Mexiko-Stadt, Mexiko Bangkok, Thailand Lima, Peru Barcelona, Spanien Paris, Frankreich Kopenhagen, Dänemark Istanbul, Türkei

Diese Städte beweisen, dass die beste Art, die Welt zu entdecken, durch den Magen geht.