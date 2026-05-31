Sternekoch lädt zum gratis 2-Sterne-Dinner - das ist der Haken

Der österreichische 2-Sterne-Koch Andreas Senn hat die Spendierhosen an und lädt junge Menschen den ganzen Juni über in sein Luxus-Restaurant in Salzburg ein – und das komplett kostenlos.

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Wer träumt nicht davon, einmal in einem der besten Restaurants des Landes zu speisen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen? Andreas Senn, einer der höchstdekorierten Köche Österreichs (2 Michelin-Sterne, 18,5 Gault&Millau-Punkte), macht diesen Traum jetzt wahr. Mit seiner Aktion "SENNS First Taste" reserviert er jeden Tag im Juni einen Tisch für Gäste unter 30. Der Grund: Er will von der Jugend wissen, wie die Zukunft des Fine Dining aussehen soll.

Andreas Senn © Laboora

Kostenlos schlemmen im Gourmet-Tempel

Doch mit der Aktion will Andreas Senn mehr als nur eine nette Geste setzen. Es geht ihm darum, eine neue, junge Generation für die Welt der Spitzengastronomie zu begeistern und gleichzeitig wertvolles Feedback zu sammeln.

"Die junge Generation denkt Kulinarik, Kultur und Ausgehen heute neu. Im SENNS zeigen wir eine moderne, lebendige und überraschende 2-Sterne-Küche", erklärt Senn. Die Aktion soll zeigen, was Fine Dining heute leisten muss, um für ein junges Publikum relevant zu bleiben.

So funktioniert die Teilnahme

Die Bewerbung für einen der begehrten Plätze ist bewusst niederschwellig gehalten. Interessierte müssen lediglich einen Kommentar unter dem entsprechenden Posting auf der Instagram-Seite des Restaurants hinterlassen.

Wer? Junge Menschen unter 30 Jahren.

Junge Menschen unter 30 Jahren. Was? Ein kostenloses Menü im 2-Sterne-Restaurant SENNS.

Ein kostenloses Menü im 2-Sterne-Restaurant SENNS. Wann? An jedem Öffnungstag unter der Woche im Juni.

An jedem Öffnungstag unter der Woche im Juni. Wie? Durch einen Kommentar auf Instagram wird täglich ein Gewinner ausgelost, der eine Begleitperson mitbringen darf.

SENNS First Taste © Dietmar Körbler

Die neue Währung: Relevanz

Während ältere Generationen oft bereit waren, für den Status eines Restaurantbesuchs zu zahlen, sucht die jüngere Zielgruppe nach authentischen Erlebnissen und einem echten Mehrwert. Andreas Senn hat erkannt, dass Auszeichnungen allein nicht ausreichen, um langfristig relevant zu bleiben. Die Gastronomie muss sich immer wieder neu erfinden, so der Koch. Seine Aktion ist der proaktive Versuch, diesen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern ihn anzuführen.