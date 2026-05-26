Aperol Spritz & Limoncello: Beliebte Cocktails gibt es jetzt auch als Schokolade

Italien-Feeling zum Naschen: Lindt & Sprüngli bringt zwei sommerliche Schoko-Neuheiten auf den Markt – inspiriert von Aperol Spritz und Limoncello.
Aperol Spritz und Limoncello gehören zu den beliebtesten Drinks des Sommers. Jetzt gibt es die italienischen Klassiker auch in einer neuen, besonders süßen Variante: Lindt & Sprüngli bringt mit ORANGE SPRITZ und LIMONCELLO zwei Schokoladentafeln auf den Markt, die mediterranes Sommerflair direkt nach Hause holen sollen.
Sommerliche Schokolade mit italienischem Twist
Die neuen Tafeln kombinieren zarte Vollmilchschokolade mit fruchtig-frischen Füllungen, die an die beliebten italienischen Aperitif- und Spirituosen-Klassiker erinnern. Während ORANGE SPRITZ mit spritziger Orangen-Note für sommerliche Frische sorgt, setzt LIMONCELLO auf den typischen Zitronen-Geschmack des italienischen Kult-Likörs.
Damit trifft Lindt den aktuellen Genuss-Trend: Süßigkeiten, die an bekannte Drinks, Desserts oder Urlaubsgefühle erinnern. Statt Cocktailglas gibt es das Dolce-Vita-Feeling nun eben in Tafelform.
Dolce Vita für zuhause
Ob als kleiner Genussmoment zwischendurch, als Dessert nach dem Abendessen oder zum Teilen mit Freunden: Die neuen Schokoladenkreationen sollen Lust auf Sommer, Sonne und Italien machen. Besonders Fans von fruchtigen Schokoladen dürften bei den neuen Sorten auf ihre Kosten kommen.