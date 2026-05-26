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Aperol Spritz & Limoncello: Beliebte Cocktails gibt es jetzt auch als Schokolade
© Lindt

Lindt

Aperol Spritz & Limoncello: Beliebte Cocktails gibt es jetzt auch als Schokolade

26.05.26, 12:25
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Italien-Feeling zum Naschen: Lindt & Sprüngli bringt zwei sommerliche Schoko-Neuheiten auf den Markt – inspiriert von Aperol Spritz und Limoncello.

Aperol Spritz und Limoncello gehören zu den beliebtesten Drinks des Sommers. Jetzt gibt es die italienischen Klassiker auch in einer neuen, besonders süßen Variante: Lindt & Sprüngli bringt mit ORANGE SPRITZ und LIMONCELLO zwei Schokoladentafeln auf den Markt, die mediterranes Sommerflair direkt nach Hause holen sollen.

Aperol Spritz & Limoncello: Beliebte Cocktails gibt es jetzt auch als Schokolade
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Sommerliche Schokolade mit italienischem Twist

Die neuen Tafeln kombinieren zarte Vollmilchschokolade mit fruchtig-frischen Füllungen, die an die beliebten italienischen Aperitif- und Spirituosen-Klassiker erinnern. Während ORANGE SPRITZ mit spritziger Orangen-Note für sommerliche Frische sorgt, setzt LIMONCELLO auf den typischen Zitronen-Geschmack des italienischen Kult-Likörs.

Aperol Spritz & Limoncello: Beliebte Cocktails gibt es jetzt auch als Schokolade
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Damit trifft Lindt den aktuellen Genuss-Trend: Süßigkeiten, die an bekannte Drinks, Desserts oder Urlaubsgefühle erinnern. Statt Cocktailglas gibt es das Dolce-Vita-Feeling nun eben in Tafelform.

Dolce Vita für zuhause

Ob als kleiner Genussmoment zwischendurch, als Dessert nach dem Abendessen oder zum Teilen mit Freunden: Die neuen Schokoladenkreationen sollen Lust auf Sommer, Sonne und Italien machen. Besonders Fans von fruchtigen Schokoladen dürften bei den neuen Sorten auf ihre Kosten kommen.

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