Streaming-Schock: Netflix führt Abo mit Werbung in Österreich ein

Der Streaming-Riese Netflix führt nun auch in Österreich ein Abo mit Werbung ein. Zusätzlich setzt das Unternehmen vermehrt auf künstliche Intelligenz.

Netflix bietet schon in anderen Ländern ein Abo mit Werbung an. Nun erhalten auch Österreich und 14 weitere Länder dieses Angebot. Derzeit nutzen rund 250 Millionen Nutzer weltweit das Abo mit Werbung. Ende 2025 waren es noch etwa 190 Millionen.

Während der Präsentation der Jahresbilanz hat Netflix angekündigt, dass es vermehrt auf Werbung setzen will. Schon jetzt laufen bei Filmen und Serien klassische Werbeunterbrechungen. In der Zukunft sollen neue Formate wie Hochkant-Videofeeds und Podcasts auch Werbung enthalten. Netflix" Ziel ist der Aufbau eines Milliardenmarkts für Werbung.

Unterschiedliche Menge an Werbungen

Um passendere Werbung für Nutzer anzubieten, will das Unternehmen auf ein KI-System setzen. Diese bestimmt, wie viele Werbungen der jeweilige Nutzer sehen wird und passt diese jeweils an. Wer zum Beispiel jeden Tag Netflix schaut und die Werbungen selten abbricht, wird auch mehr Werbung erhalten. Personen, die Werbungen schnell wegklicken, werden als sensibler eingestuft und bekommen seltener Werbung zu sehen.

In Deutschland gibt es schon länger dieses Angebot. Dort kostet es 4,99 Euro, das werbefreie Standardabo 13,99 Euro. Derzeit müssen Nutzer in Österreich für das Standardabo 8,99 Euro zahlen. Unklar ist noch, ob das 8,99-Euro-Angebot weiterhin existieren wird oder durch das Werbe-Abo ersetzt wird. Ebenfalls ist unbekannt, wann das neue Abo in Österreich eingeführt wird. Netflix erklärte gegenüber dem Branchen-Portal "DWDL", dass das neue Abo erst 2027 verfügbar sei.