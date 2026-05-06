Hochzeits-Crasher: DJ-Nebelmaschine dreht durch – Großalarm im Rittersaal!

Ein unvergesslicher Hochzeitsabend – aber nicht nur wegen der Liebe! Als Marco und Jaqueline vergangenes Wochenende im romantischen Schloss Gloggnitz feierten, tauchte um 0.30 Uhr ein ungebetener Gast auf: die Feuerwehr!

Die Stimmung im Rittersaal war ausgelassen, die Disco lief auf Hochtouren – bis der Rauchmelder verrückt spielte! Der Übeltäter: die Nebelmaschine des DJs! Der Kunstnebel trübte die optische Linse des Melders – und schon rückte die Feuerwehr an. Kommandant Thomas Rauch erklärt: "Der DJ hat eine Nebelmaschine eingesetzt, und dieser Kunstrauch hat beim Rauchmelder Alarm ausgelöst."

Kein Drama – dafür Erinnerungsfotos mit den Rettern

Passiert ist zum Glück nichts! Die Situation war rasch geklärt – und die Hochzeitsgesellschaft nutzte den unfreiwilligen Besuch gleich für Erinnerungsfotos mit den Feuerwehrleuten. Kein Wunder: Bräutigam Marco war früher selbst Mitglied der Gloggnitzer Jugendfeuerwehr.

Kein Einzelfall – sogar Insekten lösen Alarm aus

Kommandant Rauch beruhigt: Das passiere öfter! Nicht nur Partynebel, sondern sogar Insekten im Rauchmelder hätten schon Fehlalarme ausgelöst. Hochzeit, Blaulicht, Feuerwehr-Selfies – Marco und Jaqueline werden diesen Abend so schnell nicht vergessen!