Jetzt kommt der Schwedenbomben-Drink

Der mucki® Protein Schwedenbomben Drink bringt den ikonischen Schoko-Kokos-Geschmack erstmals in eine hochwertige, proteinreiche Ready-to-Drink-Variante.

Österreichs Lieblings-Schaumkuss wird erwachsen! Das Wiener Kult-Produkt Niemetz Schwedenbomben bekommt ein völlig neues Leben – als Protein-Drink! Das Start-up mucki und die Heidi Chocolat AG als Schwedenbomben-Hersteller haben gemeinsame Sache gemacht – und das Ergebnis lässt Fitness-Fans und Naschkatzen gleichzeitig jubeln.

40 Gramm Protein – null Kompromisse

Die Zahlen sprechen für sich: 40 g Premium-Protein pro 500-ml-Flasche, dazu fettfrei, laktosefrei und ohne zugesetzten Zucker. Hergestellt wird der Drink in Salzburg – mit hochwertiger Alpenmilch von österreichischen Bergbauern. Regionaler geht's kaum.

Schwedenbomben-Geschmack, den man kennt und liebt

Schoko, Kokos, Schaumkuss – der unverwechselbare Kultgeschmack ist voll da. Niemetz-Geschäftsführer Alexander Grund schwärmt: "Dieser Drink zeigt, dass der Schwedenbomben-Geschmack auch als funktionaler Begleiter im Alltag eine neue Rolle spielen kann!"

Arzt gründet Protein-Start-up – und trifft den Nerv der Zeit

Hinter mucki steckt Dr. med. univ. Alexander Novotny. Sein Credo: "Süße Lebensfreude ohne Kompromisse bei Qualität oder Nährwerten!" Gesundheit und Genuss – endlich kein Widerspruch mehr!Schwedenbomben neu gedacht – das ist der Protein-Drink des Sommers!