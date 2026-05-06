Von eigenem Auto vor Spital überfahren: Pensionist (78) tot

Der tödliche Unfall ereignete sich direkt vor dem Landeskrankenhaus in Bruck an der Mur.

Stmk. Ein 78-jähriger Mann hatte am Montagnachmittag auf einem Parkplatz beim Landeskrankenhaus Bruck an der Mur um Starthilfe für sein Auto gebeten – mit fatalen Folgen.

Denn ein Taxifahrer, der gerade vor Ort war, wollte helfen und fuhr mit seinem Wagen näher an den Pkw des 78-Jährigen heran. Dabei kam es zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge. Obwohl die Handbremse angezogen war, setzte sich das Auto des Pensionisten plötzlich in Bewegung. Der ältere Herr, der zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Auto gestanden hatte, wurde erfasst, zu Boden gestoßen und schwer verletzt.

Pensionist starb im Spital

Nach der sofortigen Erstversorgung im Krankenhaus verschlechterte sich allerdings sein Zustand dramatisch. Der Verletzte wurde schließlich ins LKH Leoben verlegt er einen Tag später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unglücks.