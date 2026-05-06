Fake Ski-Star zockte Salzburgerin um 100.000 Euro ab

Der Betrüger hat die Frau über Wochen bearbeitet bis sie mehr als 100.000 Euro überwiesen hatte.

Opfer eines Internetbetruges wurde eine 54-jährige Flachgauerin. Die Frau hatte im Februar über eine Social-Media-Plattform Kontakt mit einem vermeintlichen Sportler aufgenommen. Es kam zu längeren Chatverläufen. Über dieses offensichtliche Fake-Profil wurde die Frau verleitet, Urkunden und Schmuck zu kaufen. Um dieses Paket aus England "auslösen" zu können, überwies die Frau im Zeitraum von März bis Mai bei sieben Transaktionen auf deutsche Konten mehr als 100.000 Euro. Weitere Ermittlungen laufen.

Liebesfalle im Netz: Frau verliert über 100.000 Euro an Betrüger

Kontakt über Social Media wird zur Falle

Eine 54-jährige Frau aus dem Flachgau ist Opfer eines perfiden Internetbetrugs geworden. Bereits im Februar lernte sie über eine Social-Media-Plattform einen angeblichen bekannten Skifahrer via Chat kennen. Es entwickelte sich ein intensiver Austausch über längere Zeit – doch hinter dem Profil steckte schlimmer Betrüger.

Über 100.000 Euro in wenigen Wochen überwiesen

Im Laufe der Chats, die sich über Wochen zogen, wurde die 54-Jährige dazu gebracht, angebliche Urkunden und Schmuck zu bezahlen. Um ein Paket aus England zu erhalten, machte sie zwischen März und Mai insgesamt sieben Transaktionen und überwies mehr als 100.000 Euro auf Konten in Deutschland.

Warnung vor Online-Bekanntschaften

Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und versuchen, die Hintermänner ausfindig zu machen. Der Fall zeige laut Polizeiaussendung, wie gefährlich falsche Identitäten im Internet sein können. Besonders bei neuen Online-Kontakten sei Vorsicht geboten – vor allem, wenn plötzlich Geld gefordert wird.