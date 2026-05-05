Malta wird beim ESC 2026 in Wien von Aidan Cassar mit "Bella" vertreten.

Aidan Cassar (26) wollte schon 2018, 2022 und 2023, wo er wegen unabgesprochener Social-Media-Posts, die vom rechtlich-öffentlichen Rundfunk nicht genehmigt waren sogar von Wettbewerb ausgeschlossen wurde, zum ESC. Jetzt im 4. Anlauf und mit dem Hit-Album „This Is Aidan im Rücken“ hat es endlich geklappt. Mit der Sehnsuchtsballade „Bella“ (Hübsch), wo er leichtfüßig zwischen englisch, italienisch und maltesisch umherjongliert, gewann er die Jury-Wertung und dürfte sich nun auch in Wien fürs Finale qualifizieren.



Facts

2. Semifinale am 14. Mai

Startnummer 14: Malta

Aidan Cassar, "Bella"

Malta beim Song Contest:

• ESC-Teilnahmen: 37

• Größte ESC-Erfolge: 2. Platz (2002, 2005)

• Höchste Punktzahl: 255 (2021)

• Niedrigste Punktzahl: 1 (2006)

• Ergebnis 2025: 17. Platz (91 Punkte)

• Wettquote: 67, 2 % Siegeschance, Platz 12



Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.