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Kopie von Aidan Cassar
© Getty Images

"Bella"

Malta: Aidan Cassar

05.05.26, 14:05
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Malta wird beim ESC 2026 in Wien von Aidan Cassar  mit "Bella" vertreten. 

Aidan Cassar (26) wollte schon 2018, 2022 und 2023, wo er wegen unabgesprochener Social-Media-Posts, die vom rechtlich-öffentlichen Rundfunk nicht genehmigt waren sogar von Wettbewerb ausgeschlossen wurde, zum ESC. Jetzt im 4. Anlauf und mit dem Hit-Album „This Is Aidan im Rücken“ hat es endlich geklappt. Mit der Sehnsuchtsballade „Bella“ (Hübsch), wo er leichtfüßig zwischen englisch, italienisch und maltesisch umherjongliert, gewann er die Jury-Wertung und dürfte sich nun auch in Wien fürs Finale qualifizieren.
 

Facts

  • 2. Semifinale am 14. Mai
  • Startnummer 14: Malta
  • Aidan Cassar, "Bella"

Malta beim Song Contest:

• ESC-Teilnahmen: 37
• Größte ESC-Erfolge: 2. Platz (2002, 2005)
• Höchste Punktzahl: 255 (2021)
• Niedrigste Punktzahl: 1 (2006)
• Ergebnis 2025: 17. Platz (91 Punkte)
• Wettquote: 67, 2 % Siegeschance, Platz 12
 

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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