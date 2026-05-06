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Bonnie Tyler
© www.photopress.at

Ins Spital gebracht

Not-OP! Sorge um Popstar Bonnie Tyler

06.05.26, 19:06
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Der legendäre Pop-Star Bonnie Tyler musste schnell in ein Krankenhaus in Portugal gebracht werden. Sie hatte einen perforierten Darm.

Die 74-jährige Sängerin von "Total Eclipse Of The Heart" unterzog sich einer Notoperation an der Algarve, wo sie seit 1988 ein Zuhause hat. Bonnie erholt sich derzeit im Krankenhaus von der plötzlichen Operation.

Ein Sprecher der Sängerin erklärt: "Wir bedauern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Bonnie in ein Krankenhaus in Faro, Portugal, wo sie ein Zuhause hat, eingeliefert wurde, um sich einer Notoperation am Darm zu unterziehen. Die Operation ist gut verlaufen und sie erholt sich nun."

Sang für Großbritannien beim ESC

Weiter betont er: "Wir wissen, dass ihre Familie, Freunde und Fans über diese Nachricht besorgt sein werden und ihr eine vollständige und schnelle Genesung wünschen."

Am bekanntesten ist Bonnie für ihren Nummer-eins-Hits "Total Eclipse Of The Heart" und "Holding Out For A Hero". Sie nahm 2013 am Eurovision Song Contest teil. Damals holte Bonnie mit dem Song "Believe In Me" den 19. Platz für Großbritannien.

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