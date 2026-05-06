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Heidi Klum
© Getty Images

Zukunftspläne

Hier erfüllt sich Heidi Klum den Traum vom Luxus-Haus

06.05.26, 18:37
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Heidi Klum erfüllt sich einen großen Traum: Das Model hat sich ein Haus auf der Karibikinsel St. Barth gekauft. Die 52-Jährige verriet die Neuigkeit jetzt überraschend bei ihrem Auftritt auf der Digitalmesse OMR in Hamburg. 

Vor tausenden Fans sprach Heidi offen über Geld, Zukunftspläne und ihren persönlichen Sehnsuchtsort. Dabei verriet sie, dass sie bereits länger darüber nachgedacht habe, wo sie später einmal leben wolle. Die Entscheidung fiel auf die französische Karibikinsel St. Barth.

Traumhaus in der Karibik

Die Insel gilt als absoluter Promi-Hotspot in der Karibik. Auch Stars wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt verbringen dort immer wieder ihre Ferien. Das Haus soll sich laut Berichten in den Höhen von Saint-Jean befinden. Einer der exklusivsten Gegenden der Insel.

Heidi spricht über Zukunftspläne

Bei ihrem OMR-Auftritt sprach Heidi auch darüber, wie sie sich ihren späteren Lebensabschnitt vorstellt. „Geld ist für uns alle ein Thema. Ich bin nicht super sparsam, aber haue auch nicht alles zum Fenster raus. Ich habe mir gerade ein wunderschönes Haus auf St. Barth gekauft. Und mir überlegt: ‚Wo willst du sein, wenn du noch älter bist?‘ Ich aale mich gerne in der Sonne, liege am Strand“, erklärt das Model. Daher sei die Insel für sie der perfekte Rückzugsort.

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