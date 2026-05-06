CNN-Gründer Ted Turner mit 87 Jahren gestorben

Die Medienwelt trauert um einen ihrer größten Pioniere: CNN-Gründer Ted Turner ist tot. Der US-Medienmogul starb im Alter von 87 Jahren. Mit seinem Nachrichtensender schrieb er TV-Geschichte und veränderte die Medienwelt für immer.

Mit Ted Turner ist einer der prägendsten Medienmacher der Welt gestorben. Der amerikanische Unternehmer wurde 87 Jahre alt. Internationale Bekanntheit erlangte er als Gründer des Nachrichtensenders CNN, mit dem er die Fernsehwelt grundlegend veränderte.

Als Turner 1980 CNN startete, schrieb er Mediengeschichte: Er schuf den ersten Nachrichtensender, der 24 Stunden am Tag sendete. Rund-um-die-Uhr-News wurden dadurch weltweit zum neuen Standard. In den folgenden Jahren baute der Unternehmer aus Ohio sein Medienimperium immer weiter aus, unter anderem mit Sendern wie TNT und TBS.

Auch abseits des Fernsehens engagierte sich Turner stark. Mit der Gründung der United Nations Foundation unterstützte er internationale Projekte und setzte sich über Jahrzehnte hinweg für Umwelt- und Naturschutz sowie für die Abschaffung von Atomwaffen ein.