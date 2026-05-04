Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Affären
Larissa Zivkovic
© SJ Österreich

Jugendorganisation

Paukenschlag: Rote SJ fordert Wöginger-Rücktritt

04.05.26, 14:28
Teilen

Die Sozialistische Jugend fordert den Rücktritt von ÖVP-Klubchef August Wöginger. 

ÖVP-Klubchef August Wöginger wurde am Montag am Landesgericht Linz nicht rechtskräftig schuldig gesprochen. Der ÖVP-Politiker wurde zu sieben Monaten bedingter Haft sowie einer unbedingten Geldstrafe von 43.200 Euro verurteilt. 

Nur wenige Minuten nach dem Urteil rückte bereits die Sozialistische Jugend (SJ) aus und forderte den Rücktritt Wögingers. Die SJ-Vorsitzende Larissa Zivkovic forderte: „Der Fall ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines Systems: Postenschacher, Freunderlwirtschaft und parteipolitische Netzwerke statt Politik für die breite Masse. Das hat in einem Rechtsstaat nichts verloren. August Wöginger muss aus allen Funktionen zurücktreten!“ 

"Wöginger muss sofort zurücktreten"

Und: „Dieser Fall zeigt, worum es der ÖVP wirklich geht: Politik für Parteifreund*innen und Selbstbereicherung. Genau dieses System zerstört Vertrauen in die Politik. Wer trotz Verurteilung im Amt bleibt, verstärkt dieses Misstrauen noch weiter. Deshalb ist klar: August Wöginger muss sofort zurücktreten“ 

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker kündigte bereits Wochen vor dem Prozess an, Wöginger auch selbst im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung, den Rücken zu stärken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen