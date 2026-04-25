Ofczarek & Franui laden zum "Holzfällen"

Am Donnerstag bringen die Musicbanda Franui und Nicholas Ofczarek den Thomas Bernhard Aufreger "Holzfällen - eine Erregung" als "Romanmusikalisierung" ans Burgtheater.

1984 lieferte Thomas Bernhard den bissigen Monolog "Holzfällen - eine Erregung". Polizeiliche Beschlagnahmung inklusive. Seit 2024 machen die Musicbanda Franui und Nicholas Ofczarek eine „Romanmusikalisierung“ daraus. Mit leichtfüßigen Zwischentönen von Johannes Brahms, Béla Bartók oder John Cage. Am Donnerstag (30. April) auch wieder am Burgtheater, wo man damit ja einst den Eröffnungsreigen der Direktion von Stefan Bachmann einläutete.

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„Holzfällen ist perfekt geeignet Trauermärsche zu spielen, während Nicholas über das Burgtheater schimpft,“ gibt Franui-Chef Andreas Schett die Direktiven für einen Abend voll Witz und Tiefgang.