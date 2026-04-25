Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Ofczarek & Franui laden zum "Holzfällen"
© Tommy Hetzel

Event der Woche

Ofczarek & Franui laden zum "Holzfällen"

Von
25.04.26, 06:10
Teilen

Am Donnerstag bringen die Musicbanda Franui und Nicholas Ofczarek den Thomas Bernhard Aufreger "Holzfällen - eine Erregung" als "Romanmusikalisierung" ans Burgtheater. 

1984 lieferte Thomas Bernhard den bissigen Monolog "Holzfällen - eine Erregung". Polizeiliche Beschlagnahmung inklusive. Seit 2024 machen die Musicbanda Franui und Nicholas Ofczarek eine „Romanmusikalisierung“ daraus. Mit leichtfüßigen Zwischentönen von Johannes Brahms, Béla Bartók oder John Cage. Am Donnerstag (30. April) auch wieder am Burgtheater, wo man damit ja einst den Eröffnungsreigen der Direktion von Stefan Bachmann einläutete.

Ofczarek & Franui laden zum
© Tommy Hetzel

Ofczarek & Franui laden zum
© Rafaela Pröll

„Holzfällen ist perfekt geeignet Trauermärsche zu spielen, während Nicholas über das Burgtheater schimpft,“ gibt Franui-Chef Andreas Schett die Direktiven für einen Abend voll Witz und Tiefgang.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen