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Alexandra Karner
© privat

Neues Buch

Salzburg: All the Feelings

Von
24.04.26, 20:43
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WIE MAN SALZBURG ÜBERLEBT - Reiseführer der besonderen Art. 

Auf Instagram ist Alexandra Kerner so etwas wie ein popkulturelles Phänomen – ihre Seite „schiaches.salzburg“ beleuchtet die nicht so mozartkugelrunden Seiten der Stadt, zeigt die Winkel und Ecken, die nicht besonders tourismustauglich sind und gibt damit einen echten Einblick ohne Sound of Music-Soundtrack-Untermalung. Die Seite erfreut sich zahlreicher Fans.

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Was hinter dem Kitsch zu finden ist

Jetzt hat Karner beim Otto Müller Verlag das Buch Wie man Salzburg überlebt herausgebracht – dem Untertitel nach sind es „grantige Stadtbetrachtungen“. Ein Buch für Salzburg-LiebhaberInnen oder solche, die die Stadt nicht ausstehen können? Ein Buch für beide Gruppen!

 

Denn Karner beleuchtet mit subtilem Blick die markantesten Eigenheiten Salzburgs – vom Schnürlregen über Festspielkult bis hin zu Tourismusmagneten und beweist, dass hinter jeder noch so feschen Fassade eben auch Schiaches stecken kann: Ob es nun um Leistbarkeit geht, Fairness am Immobilienmarkt oder Kindheitserinnerungen an stinkigen Bergkäse. Karner schaut hin und lässt uns teilhaben. Dieser Text ist ein Glücksfall, denn wer sehnt sich nicht - wenn der Kitsch sich ausgekitscht hat - nach echten, ungeschönten Eindrücken auf Reisen?

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