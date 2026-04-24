"Versuch der Wiedergutmachung": Diversion für Seiler

Christopher Seiler zieht einen Schlussstrich unter die juristische Auseinandersetzung der letzten Zeit. Nach Vorwürfen wegen Gewalt wurde das Verfahren nun beigelegt. Der Musiker meldete sich persönlich zu Wort und fand dabei überraschend klare Worte für die Frau, die ihn angezeigt hatte.

Der Musiker Christopher Seiler gab Freitag bekannt, dass die Gewaltvorwürfe gegen ihn juristisch mit einer Diversion abgeschlossen wurden. In einer Instagram-Story teilte er seinen Fans mit, dass die rechtliche Aufarbeitung von allen Seiten einvernehmlich beendet wurde. Damit entgeht der Künstler einem regulären Prozess und blickt nun nach vorne.

© Instagram

Respekt für die Anzeige

In seinem Statement wandte sich Seiler direkt an die Frau, die die Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte. Er betonte, dass sie mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt habe, da sie dadurch klare Grenzen aufgezeigt habe. Der Musiker wünschte der Geschädigten für die Zukunft nur das Beste und erkannte die Notwendigkeit ihres Handelns öffentlich an.

© zeidler

Chance auf einen Neuanfang

Für den Künstler selbst bedeutet das Ende des Verfahrens den Beginn eines neuen Kapitels. Er erklärte, dass er erst am Anfang seiner Reise stehe und jede Krise auch als Chance begreife. Diesen Moment wolle er nun aktiv nutzen, um einen Neuanfang zu starten. Das Posting schließt damit eine Phase intensiver medialer und juristischer Aufmerksamkeit ab.