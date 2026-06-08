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Ö3-Star Hansa trauert um seinen Vater

Ö3-Star Philipp Hansa
© ORF/Hitradio Ö3/Roman Pfeiffer
Im Ö3-Wecker gestaltete er einen berührenden Nachruf auf seinen Vater.
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Am Montag, 8.6. wurde der Ö3 "Wecker" plötzlich unterbrochen. Der Grund ist traurig.

Hansa trauert um Vater

Seit einiger Zeit war bekannt, dass Philipp Hansas Vater schwer erkrankt sei. Der Radiomoderator meint jüngst, sich in dieser Zeit intensiv um seinen Vater zu kümmern. Nun ist sein Vater verstorben.

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Berührende Message

Unter dem Sendungsblock "In Memoriam Papa Hansa" widmete Philipp seinem Vater berührende Worte. Er leitete seine Ansprache damit ein, dass diese der emotionalste Moment in über 15 Jahren Ö3-Tätigkeit werde.

"Er hätte sich gefreut" - so Hansa über die Entscheidung, persönliche Worte über seinen Dad in die Welt hinauszutragen. Die letzten Monate seien schwer gewesen, er habe oft seinen Kummer überspielen müssen, wollte professionell sein, so Hansa.

"Oder wir schlucken unsere Gefühle viel zu oft runter." Sein Vater war sein Superheld, so Hansa, er könne nicht glauben, dass Superhelden sterben können. Doch das sei vor wenigen Tagen passiert. Dann widmet er seinem Dad persönliche Zeilen: Er hätte ihm gerne noch ein paar Sachen gezeigt, ihn bei einigem dabei gehabt. "Du verdammter Lauser, aber das bist du eh".

Du warst größtes Geschenk

Und weiter: "Jemand, der so intensiv gelebt hat, kann gar nicht sterben. Alles, was mich glücklich macht, ist dank dir! Du hast uns in Lebensfreude und Nächstenliebe gebadet. Mein größtes Geschenk warst du!"

Philipp Hansa wackelt die Stimme beim Vortrag. Bei seinen persönlichen Worten bleiben keine Augen trocken, es sind berührende, persönliche Zeilen!

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