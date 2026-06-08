Mausi Lugner: Frisches Botox-Pickerl für ewige 29!

Frisch vom Beauty-Doc und mit schrägen Zukunftsplänen feierte Christina Lugner an der Alten Donau ihren alljährlichen, mathematisch höchst unberechenbaren Geburtstag.

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Wenn die Mathematik kapitulieren muss, dann ist im Wiener Society-Teich meistens Christina "Mausi" Lugner im Spiel. Die ungekrönte Partyqueen der Bundeshauptstadt lud zu ihrem alljährlichen – und mittlerweile historischen – "29. Geburtstag" ins Wiener Strandcafé. Dass böse Zungen (und die Spielverderber von Wikipedia) ihr wahres Alter ganz anders beziffern, wurde zwischen Spareribs und Aperol elegant weggelächelt. Wer braucht schon Geburtsurkunden, wenn man ewige Jugend einfach mieten kann?

Promi-Auflauf und eine Prise Afrika an der Donau

Die Gästeliste las sich wie das Who-is-Who der heimischen Seitenblicke-Prominenz, die geschlossen anreiste, um das biologische Wunder zu bestaunen. Unter den Gratulanten matchten sich Ulli Kriegler, Toni Faber, Peter Stöger, Manfred Ainedter und Unternehmerin Kathi Stumpf um die besten Plätze am Buffet.

Für das kulturelle Rahmenprogramm wurde tief in die Entertainment-Kiste gegriffen: Urgestein Jazz Gitti gab gewohnt stimmgewaltig Gas, während Herbert Frey mit den Klassikern von Ambros und Danzer für kollektive Austropop-Nostalgie sorgte.

Pickerl fürs Gesicht: Frisch gecheckt beim Beauty-Doc

Im Talk mit oe24 zeigte sich das Geburtstagskind gewohnt schmähgeführt und angriffslustig. Auf ihren ewigen 29er angesprochen, scherzte Lugner: "Mein alljährlicher 29er ist ein mathematisches Wunder, daher benötige ich auch dringend einen Mathematiker als Mann, denn ich bin unberechenbar."

Ulrike Kriegler und Peter Stöger © Andreas Tischler / Vienna Press

Dass für diese Unberechenbarkeit auch ein bisserl nachgeholfen werden muss, daraus macht die Lugner-Ex gar kein Geheimnis. Der TÜV für die Society-Tauglichkeit fand erst kurz vor der Party statt: Sie habe gerade erst beim Promi-Chirurgen Artur Worseg die "29er-Überprüfungsplakette ohne Beanstandung, dafür mit mehr Botox erhalten." Das Pickerl sitzt, die Stirn hält.

Artur und Kristina Worseg © Andreas Tischler / Vienna Press

Mausi als Haftcreme-Influencerin?

Die Zukunftspläne: Von der Society-Mausi zur Haftcreme-Influencerin

Einen strategischen Blick in die Zukunft wagte die Jubilarin dann auch noch – und der ist streng kalkuliert. Angesichts des steigenden Durchschnittsalters in ihrem Umfeld meinte sie augenzwinkernd:

"Da sich meine Gästeliste immer mehr zu Medizinern und Strafverteidigern ändert, werde ich dieses Konzept auch nicht mehr ändern. Ich werde bis zu meinem 100. Geburtstag als 29-jährige Society-Mausi weitermachen und danach auf Influencerin für Bständig und Kukident umsatteln. Dann kann ich wenigstens mit Zähnen werfen."

Bis es soweit ist und Mausi mit Zähnen statt mit Küssen um sich wirft, ist noch ein bisserl Zeit.