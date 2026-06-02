Reality-Show
TV-Deal: Simone Lugner wird zur "Rampensau"
Die Gerüchteküche ist einmal mehr am Brodeln. Dieser Tage starten die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Reality-Show "Forsthaus Rampensau". Über die Teilnehmer der Show ist allerdings so gut wie noch nichts bekannt. Nur ein Name ist aus dem Umfeld der Produktion zu oe24 durchgesickert: Simone Lugner!
Drehstart für Trash-TV-Show
Bereits im Frühjahr hat Mörtels Witwe angedeutet, vielleicht bei einem Reality-Format dabei zu sein. Genaueres konnte - und durfte - sie allerdings nicht sagen. Bis jetzt sind die Teilnehmer der neuen Staffel geheim. Da die Teilnehmer der Trash-Show immer paarweise ins Forsthaus ziehen, wir auch Simone einen TV-Partner haben.
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Lugner Witwe und der Zirkus-Direktor
Lugner soll laut Insidern mit Alexander Schneller gemeinsam in die Show einziehen. Schneller ist ebenfalls kein Unbekannter. Als Zirkus-Direktor vom Circus Pikard ist er ein alter Bekannter von Simone. Die beiden trafen sich bereits öfter bei Promi-Events. Zuletzt war Schneller bei Simones 44. Geburtstag zu Gast.
Wie sich die beiden schlagen werden, und wer ihre Konkurrenten sind, wird sich schon bald zeigen.
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