Simone Lugner zeigt sich beim Brautkleid-Shopping

Ein intimer Einblick in einen besonderen Moment: Die Baumeister-Witwe zeigt sich umgeben von Traumkleidern.

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Es sind jene Augenblicke, die jede Braut wohl für immer in Erinnerung behält. Der Moment, in dem man vor dem Spiegel steht, das perfekt sitzende Hochzeitskleid am eigenen Körper spürt und der Blick nach hinten über die lange, feine Schleppe schweift. Auch Simone Lugner teilte nun eine solche hochemotionale Aufnahme mit der Öffentlichkeit: Ganz in weiße Spitze gehüllt, die langen blonden Haare teils kunstvoll geflochten, steht sie inmitten einer eleganten Garderobe. Die Hände hat sie sanft vor dem Bauch zusammengelegt, der Blick geht mit einem feinen, beinahe nachdenklichen Lächeln ins Leere.

Ein Hauch von Tüll und Seide

Im Hintergrund hängen weitere Kreationen an den Stangen – Zeugen einer intensiven Suche nach dem perfekten Gewand für den wohl schönsten Tag im Leben. Es wirkt wie die klassische, freudige Vorbereitung auf ein rauschendes Fest der Liebe, wie es im Hause Lugner wohl kaum prachtvoller hätte inszeniert werden können. Jedes Detail an der eleganten A-Linie mit den transparenten Spitzenärmeln schien wie für sie geschaffen.

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Hochzeitstag voller trauriger Erinnerungen

Doch wer genau hinsieht und die Zeilen liest, die diesen scheinbar unbeschwerten Moment begleiten, dem stockt der Atem. Es ist kein aktueller Blick in die Zukunft, sondern ein schmerzhafter, liebevoller Blick zurück. "Das Kleid, welches Richard nie sah", prangt in geschwungenen Lettern über dem Bild. Die Aufnahmen stammen exakt von jenem Tag vor zwei Jahren, der eigentlich der Startschuss in ein langes, gemeinsames Eheglück mit dem legendären Baumeister Richard Lugner hätte sein sollen.

Statt eines fröhlichen Jubiläums mischt sich nun tiefe Melancholie in das Gedenken. "Es schmerzt, dass du nicht mehr bei mir bist", schreibt Simone zu dem Bild, das eine ganz private Facette ihrer gemeinsamen Geschichte offenbart. Der große Tag der Freude, den beide damals erleben durften, bleibt unvergessen – auch wenn das Schicksal die gemeinsame Zukunft viel zu früh jäh beendete. Das weiße Kleid bleibt so nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auch ein kostbares Dokument einer unvollendeten Erinnerung.