Ansturm auf die privaten Lieblingsstücke von Ochsenknecht und Co.

Ein ganz besonderes Lifestyle-Event lockte zahlreiche Besucher in das Westfield Donau Zentrum und die Shopping City Süd: Stars verkauften dort zwei Tage lang ihre eigene Second-Hand Mode.

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Die Verkaufsflächen in den beiden bekannten Einkaufszentren waren durchgehend in Bewegung. Viele Besucherinnen und Besucher blieben lange vor den einzelnen Stücken stehen, ließen sich die Geschichten dazu erzählen und griffen anschließend auch rasch zu. Besonders gefragte Teile wechselten teils direkt nach kurzer Begutachtung den Besitz.

Promis verkaufen ihre Second-Hand Mode

Melanie Hanousek und Reinhard Nowak © Dragan Dok

In der Shopping City Süd waren unter anderem Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Julian F.M. Stoeckel, Raphaela Fuchs alias @heartblood, Anca & Lucca sowie Rebecca Rapp vor Ort. Die anwesenden Promis standen für persönliche Gespräche bereit und erzählten die Geschichten hinter ihren Lieblingsstücken. "Unser Ziel war es zu zeigen, dass Second-Hand heute fest zum modernen Lifestyle gehört. Die tolle Resonanz und die herzliche Atmosphäre vor Ort haben eindrucksvoll bewiesen, wie gut sich Nachhaltigkeit, Entertainment und soziales Engagement ergänzen", sagt Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd.

Großer Andrang im Donau Zentrum

Großer Andrang im Westfield Donauzentrum © David Alscher

Im Westfield Donau Zentrum sorgten Reinhard Nowak, Ilias Welt, Pandora Nox und Christoph Fälbl für regen Andrang. Auch hier standen persönliche Begegnungen im Mittelpunkt und die Stars nahmen sich Zeit für die Besucherinnen und Besucher. Melanie Hanousek, General Manager des Westfield Donau Zentrums, freut sich: „Es war richtig spannend zu beobachten, wer sich alles für die Stücke der Künstler:innen interessiert hat und was danach daraus wird. Der Tag hat gezeigt, dass Second-Hand hier sehr gut ankommt. Es war richtig voll, die Stimmung war angenehm und man hat viele nette Gespräche erlebt. Wir freuen uns schon auf die nächsten Events dieser Art."

Beliebtes Lifestyle-Event in Österreich

Neben den anwesenden Persönlichkeiten waren auch Pre-Loved Pieces von Otto Retzer, Barbara Wussow, Cornelius Obonya, Michael Ostrowski, Sterman & Grissemann und Thomas Brezina Teil des Angebots. Viele Stücke waren gezielt nachgefragt und rasch vergriffen. Das Event bot somit eine Plattform für nachhaltigen Konsum und persönlichen Austausch.