"Wird noch schlimmer": ORF-Wetter-Experte Marcus Wadsak ist plötzlich Vater

Marcus Wadsak überraschte am Samstag seine Fans mit einem Posting.

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"Wettermax" Marcus Wadsak sorgt in einem Video, das er auf Instagram geteilt hat, für Aufsehen gesorgt. Denn zu Beginn seines aktuellen Beitrags verrät der Meteorologe: "Ich bin wieder Vater geworden."

Von dieser Meldung ist der 55-jährige ORF-Mann anscheinend selbst enorm überrascht. Denn wie er verrät: "Es gibt gar keine Mutter dazu." Wie konnte es denn dann zu diesem Überraschungs-Outing kommen?

Laut einer KI-Suche, die er selbst generiert hat, wurde ihm verraten, dass er Vater sei. Der Name seiner Tochter: Meghann, die mittlerweile 18 Jahre alt ist.

Meghann Wadsak ist keine Unbekannte. © GEPA pictures/ Oliver Lerch

Auch Meghann Wadsakk ist keine Unbekannte, die Wienerin versucht, im Skisprungweltcup Fuß zu fassen. Allerdings gibt es laut dem Wetter-Experten keine familiären Verbindungen.

Meghan Wadsak gehört zum heimischen Skisprung-Nationalteam. © GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Vielmehr handelt es sich um einen folgeschweren KI-Fehler. Im Laufe des Videos stellt er klar, dass er nicht der Vater sei. Allerdings warnt er seine Follower auch: "Der KI fehlt ein Faktencheck. Es wird noch schlimmer, denn die KI lernt aus dem Internet."

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Und genau dort ergibt sich das Problem, denn wenn Unwahrheiten verbreitet werden, kennt die Künstliche Intelligenz keinen Unterschied und nimmt die Informationen auf, die dann zu dieser Verwechslung geführt haben.