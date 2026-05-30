TV
Radio
E-Paper
Stars

Überraschendes Posting

"Wird noch schlimmer": ORF-Wetter-Experte Marcus Wadsak ist plötzlich Vater

OR
von
ORF-Wetter-Experte Marcus Wadsak. © ORF
Marcus Wadsak überraschte am Samstag seine Fans mit einem Posting.
OE24 auf Google bevorzugen

"Wettermax" Marcus Wadsak sorgt in einem Video, das er auf Instagram geteilt hat, für Aufsehen gesorgt. Denn zu Beginn seines aktuellen Beitrags verrät der Meteorologe: "Ich bin wieder Vater geworden."

Auch interessant

ORF-Wettermann rechnet ab: "Das ist wirklich crazy"

Marcus WADSAK räumt jetzt mit Klima-Lügen auf

TV-Star ätzt gegen ORF-Wettermann Wadsak

Von dieser Meldung ist der 55-jährige ORF-Mann anscheinend selbst enorm überrascht. Denn wie er verrät: "Es gibt gar keine Mutter dazu." Wie konnte es denn dann zu diesem Überraschungs-Outing kommen?

Laut einer KI-Suche, die er selbst generiert hat, wurde ihm verraten, dass er Vater sei. Der Name seiner Tochter: Meghann, die mittlerweile 18 Jahre alt ist.

VAL DI FIEMME,ITALY,05.FEB.26 - OLYMPICS, SKI JUMPING - Winter Olympic Games Milano Cortina 2026, preview, Ski Austria, press conference. Image shows Meghann Wadsak (AUT). Photo: GEPA pictures/ Oliver Lerch
Meghann Wadsak ist keine Unbekannte. © GEPA pictures/ Oliver Lerch

Auch Meghann Wadsakk ist keine Unbekannte, die Wienerin versucht, im Skisprungweltcup Fuß zu fassen. Allerdings gibt es laut dem Wetter-Experten keine familiären Verbindungen.

PREDAZZO,ITALY,12.FEB.26 - OLYMPICS, NORDIC SKIING, SKI JUMPING - Winter Olympic Games Milano Cortina 2026, large hill, women, training. Image shows Meghann Wadsak (AUT). Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Meghan Wadsak gehört zum heimischen Skisprung-Nationalteam. © GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Vielmehr handelt es sich um einen folgeschweren KI-Fehler. Im Laufe des Videos stellt er klar, dass er nicht der Vater sei. Allerdings warnt er seine Follower auch: "Der KI fehlt ein Faktencheck. Es wird noch schlimmer, denn die KI lernt aus dem Internet."

Und genau dort ergibt sich das Problem, denn wenn Unwahrheiten verbreitet werden, kennt die Künstliche Intelligenz keinen Unterschied und nimmt die Informationen auf, die dann zu dieser Verwechslung geführt haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rätselraten um Richard Lugners "Chauffeur"

Gran Ballo Italiano: Wiener Balltradition trifft auf italienisches Flair

"Dancing Stars"-Liebling eröffnet Tanzschule: Promi-Auflauf am Parkett

"Gran Ballo Italiano" als sommerliches Highlight

"Bin jetzt arm!" Amira Aly schockt mit Aussage

"Wird noch schlimmer": ORF-Wetter-Experte Marcus Wadsak ist plötzlich Vater

Ex-Ö3-Star Kratky über Depressionen: "Kann fast nichts tun"

Star-Auflauf beim call-Film-Festival

VIP-Treff in Wien: Birgit Sarata feiert Schweizerhaus-Chefs

Quoten-Hoffnung auf vier Pfoten: Kann der neue "Kommissar Rex" den ORF retten?