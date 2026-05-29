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Mediterranes Flair in Wien

"Gran Ballo Italiano" als sommerliches Highlight

Familie Barbaro lud zum "Gran Ballo Italiano"
Familie Barbaro lud zum "Gran Ballo Italiano" © Andreas Tischler / Vienna Press
Freitagabend wurde im Palais Niederösterreich der italienische Lifestyle mit zahlreichen Society-Vertretern zelebriert.
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Initiiert von Valeria Foglar-Deinhardstein, Lidia Campanale, Mauro Maloberti und Luigi Barbaro jun., brachte der "Gran Ballo Italiano" erstmals Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Diplomatie, Industrie, Kultur und Medien in einem neuen, internationalen Format zusammen und traf damit den Nerv einer sich wandelnden Event- und Netzwerklandschaft.

Christian und Ekaterina Mucha
Christian und Ekaterina Mucha © Andreas Tischler / Vienna Press
Karl und Kathi Nehammer
Karl und Kathi Nehammer © Andreas Tischler / Vienna Press

Schaulaufen am Red Carpet

Peter Hanke mit Ehefrau Sabine
Peter Hanke mit Ehefrau Sabine © Andreas Tischler / Vienna Press

Gefeiert wurde der italienische Lifestyle im noblen Palais Niederösterreich, wo sich die heimische Society geschlossen einfand. Mitgefeiert haben unter anderem Ex-Kanzler Karl Nehammer mit Ehefrau Kathi, Minister Peter Hanke, Schauspieler & Dancing Star Aaron Karl, Opern-Diva Zoryana Kusahpler, das Verleger-Paar Christian und Ekaterina Mucha, Miss Europe Bea Turin sowie Musical-Star Marika Lichter und zahlreihe weitere VIPs.

Schauspieler und "Dancing Star" Aaron Karl
Schauspieler und "Dancing Star" Aaron Karl © Andreas Tischler / Vienna Press
Beatrice Turin und Zoryana Kushpler
Beatrice Turin und Zoryana Kushpler © Andreas Tischler / Vienna Press

Schon bei der Premiere waren die Gäste einer Meinung: Der "Gran Ballo Italiano" muss auch nächstes Jahr wieder stattfinden!

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