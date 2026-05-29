Mediterranes Flair in Wien
"Gran Ballo Italiano" als sommerliches Highlight
Initiiert von Valeria Foglar-Deinhardstein, Lidia Campanale, Mauro Maloberti und Luigi Barbaro jun., brachte der "Gran Ballo Italiano" erstmals Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Diplomatie, Industrie, Kultur und Medien in einem neuen, internationalen Format zusammen und traf damit den Nerv einer sich wandelnden Event- und Netzwerklandschaft.
Schaulaufen am Red Carpet
Gefeiert wurde der italienische Lifestyle im noblen Palais Niederösterreich, wo sich die heimische Society geschlossen einfand. Mitgefeiert haben unter anderem Ex-Kanzler Karl Nehammer mit Ehefrau Kathi, Minister Peter Hanke, Schauspieler & Dancing Star Aaron Karl, Opern-Diva Zoryana Kusahpler, das Verleger-Paar Christian und Ekaterina Mucha, Miss Europe Bea Turin sowie Musical-Star Marika Lichter und zahlreihe weitere VIPs.
Schon bei der Premiere waren die Gäste einer Meinung: Der "Gran Ballo Italiano" muss auch nächstes Jahr wieder stattfinden!
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