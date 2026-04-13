"Dancing Stars"-Liebling eröffnet Tanzschule: Promi-Auflauf am Parkett

Mit einer glanzvollen Eröffnungsfeier im Herzen des neunten Wiener Gemeindebezirks verwirklichte sich Dimitar Stefanin gemeinsam mit Alexandra Scheriau am Wochenende den Traum vom eigenen Tanzstudio.

Wien ist seit Samstag (11. April 2026) um eine glanzvolle Adresse für Kultur und Bewegung reicher. Dimitar Stefanin, der als Publikumsliebling aus Erfolgsformaten wie „Dancing Stars“ und „Let’s Dance“ bekannt ist, feierte gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin, dem Broadway-Profi Alexandra Scheriau, die Eröffnung ihrer gemeinsamen Tanzschule. In der Schwarzspanierstraße 15, in unmittelbarer Nähe zur Votivkirche, ist ein Ort entstanden, der Wiener Tradition und moderne Tanzkultur auf höchstem Niveau vereint.

Dimitar Stefanin und Alexandra Scheriau. © Andreas Tischler

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Prominentes Parkett-Geflüster und ESC-Rhythmen

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete die „Dancing Stars“-Party, bei der ein besonderer Workshop für allgemeine Erheiterung sorgte. Profis und Laien gleichermaßen versuchten sich an der Choreografie zum aktuellen ESC-Song, was angesichts zahlreicher „Hoppalas“ für herzhaftes Gelächter sorgte und die scherzhafte Frage aufwarf, ob wohl alle Beteiligten am Ende ihren Tanzschein erhalten würden.

Gery Keszler wagte ein Tänzchen mit Riem Higazi © Andreas Tischler

Wie die Schritte perfekt sitzen, zeigten im Anschluss diverse Showeinlagen, die eindrucksvoll bewiesen, warum die Gastgeber zur absoluten Spitze der Tanzwelt gehören.

Marika Lichter schaute vorbei. © Andreas Tischler

Das Ereignis lockte eine illustre Schar an Gratulanten aus Kunst, Kultur und Sport in den 9. Bezirk. Unter die feiernde Menge mischten sich unter anderem die Musical-Größe Maya Hakvoort, Sängerin Missy May sowie Box-Champion Marcos Nader. Auch die ehemalige Politikerin Eva Glawischnig, Marika Lichter und der Musiker Georgij Makazaria zeigten sich vom neuen Ambiente begeistert.

Herby Stanonik und Eva Glawischnig. © Andreas Tischler

In angeregten Gesprächen und bester Laune wurden zudem Riem Higazi, Christine Marek, Tamara Mascara, Verena Scheitz und Andy Pohl gesichtet, die gemeinsam auf den Erfolg des neuen Tanzzentrums anstießen. Mit dieser Eröffnung wurde ein deutliches Zeichen gesetzt, dass die Wiener Tanztradition im Herzen der Stadt eine neue, höchst lebendige Heimat gefunden hat.