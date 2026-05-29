VIP-Treff in Wien: Birgit Sarata feiert Schweizerhaus-Chefs

Wiens legendäre Gastgeberin Birgit Sarata bat wieder einmal zu Tisch und verwandelte ihre privaten Gemächer in der Wiener Innenstadt in das Society-Epizentrum.

Wenn die Grande Dame der Wiener Gesellschaft, Birgit Sarata, zu einem ihrer illustren Empfänge lädt, lässt sich die Prominenz der Bundeshauptstadt nicht zweimal bitten. In den eleganten Räumlichkeiten ihrer Innenstadt-Wohnung versammelte sich ein handverlesener Kreis aus Politik, Wirtschaft und Kultur, um gemeinsam das Leben und den Genuss zu zelebrieren. Der Anlass des Abends war diesmal ein besonders geschichtsträchtiger: Die Einladung erfolgte zu Ehren der Schweizerhaus-Chefs Karl Jan Kolarik und seiner Gattin Johanna „Hanni“, die als Institutionen der Wiener Gastronomie aus der Tradition der Stadt kaum wegzudenken sind.

Mehr lesen:

Prominente Fans

Unter den zahlreichen prominenten Gratulanten und Stammgästen der Sarata-Salons mischte sich auch Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, der sichtlich gut gelaunt die Gelegenheit für anregende Gespräche abseits des politischen Alltags nutzte. Neben der Spitzenpolitik war auch die geistliche Elite der Stadt vertreten. Dompfarrer Toni Faber, der bei kaum einem hochkarätigen Event der Wiener Society fehlen darf, erschien in Begleitung seiner charmanten Nathalie Nemec und genoss sichtlich die sprichwörtliche Gastfreundschaft des Hauses.

Nathalie Nemec mit Peter Hanke und Toni Faber © Rene Brunhölzl

Die ausgelassene Stimmung in den prachtvollen Privatgemächern spiegelte perfekt das wider, wofür Birgit Sarata seit Jahrzehnten bekannt ist: die Kunst, unterschiedlichste Persönlichkeiten bei exquisiten Schmankerln und anregenden Plaudereien zusammenzubringen. Auch die beliebte Schauspielerin Brigitte Kren genoss den exklusiven Abend sichtlich und plauderte in gewohnt herzlicher Manier mit den Gastgebern und den anderen VIPs. Für die geladenen Gäste war dieser Empfang einmal mehr der Beweis dafür, dass die echten, unvergesslichen Feste in Wien nach wie vor hinter den geschlossenen Türen der Wiener Innenstadt-Salons gefeiert werden.