GZSZ-Schock: Kult-Star schmeißt nach 25 Jahren hin!

Ein echter Paukenschlag erschüttert die deutsche Fernsehlandschaft: Nach einem Vierteljahrhundert voller Liebesgeschichten, Intrigen und Beziehungsdramen verlässt der Publikumsliebling überraschend den Kult-Kiez von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Laut Medienberichten zieht der 43-jährige Schauspieler die Reißleine und hat die Reißleine bei der RTL-Erfolgsserie selbst gezogen. Ein Sendersprecher bestätigte die Personalie am Freitag auf Anfrage, was hinter den Kulissen der Produktion für Schockstarre und pure Überraschung gesorgt haben soll. Für das gesamte Team am Set galt der Berliner längst als unantastbares GZSZ-Urgestein – einer, der seit seinem Einstieg im Jahr 2001 mit nur kurzen Unterbrechungen einfach immer da war. Über Jahrzehnte hinweg prägte Felix Jascheroff in seiner Rolle als John Bachmann das Gesicht des Serienklassikers an der Seite von langjährigen Kollegen wie Wolfgang Bahro oder Ulrike Frank.

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Der Abschied des Publikumslieblings wird allerdings nicht von heute auf morgen auf den Bildschirmen zu sehen sein. Aufgrund des langen Produktionsvorlaufs der täglichen Serie bleibt der Schauspieler den UFA-Studios in Potsdam-Babelsberg noch einige Monate erhalten. Die Kameras werden für ihn voraussichtlich noch bis Ende des Jahres beziehungsweise bis Anfang 2027 laufen, ehe seine große und emotional aufgeladene Abschiedsstory über die Äther geht. Der Zeitpunkt für diesen Ausstieg könnte dramaturgisch kaum brisanter sein, da sich die Ereignisse rund um seine Serienfigur John Bachmann in einem spektakulären Mordfall derzeit massiv zuspitzen und ihn ins Visier der Ermittler rücken.





Das Motiv hinter der Kündigung

Aus dem privaten Umfeld des Darstellers sickerten bereits die vermeintlichen Gründe für den radikalen Karriereschritt durch. Demnach möchte sich Felix von Jascheroff künftig verstärkt auf TV-Projekte konzentrieren, die kurzfristig finanziell äußerst lukrativ sind. Dazu zählen vor allem Reality-TV-Formate und große Unterhaltungsshows, bei denen er als bekanntes Fernsehgesicht ein gefragter Gast ist. Seinen Fans bleibt er demnach im Fernsehen erhalten, auch wenn der Verlust der GZSZ-Kultfigur für viele treue Zuschauer einen herben Schlag bedeutet.

In einem ersten Statement zeigt sich der Schauspieler selbst wehmütig, blickt aber gleichzeitig voller Vorfreude in die Zukunft. Der Abschied falle ihm natürlich nicht leicht, da die Serie und das gesamte Team über die vielen Jahre wie eine Familie für ihn geworden seien. Umso mehr freue er sich aber darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Abschied noch einmal eine absolute Spitzenstory zu bieten – eine richtig große Kriminalgeschichte, die seiner Rolle und dem langjährigen Engagement absolut gerecht werden wird.