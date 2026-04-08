„Sturm der Liebe“-Star Natalie Alison: Unfall-Schock und bittere Krankheits-Beichte

Nach einem dramatischen Unfall am Zebrastreifen und dem erneuten Ausbruch einer chronischen Viruserkrankung teilt Schauspielerin Natalie Alison ihre schmerzhaften Erfahrungen und tiefgreifenden Erkenntnisse über die Zerbrechlichkeit der Gesundheit.

Es sind Nachrichten, die den Fans der österreichischen Schauspielerin den Atem stocken lassen. Natalie Alison, bekannt aus Kult-Formaten wie „Sturm der Liebe“ oder „GZSZ“, meldete sich mit einem emotionalen Posting auf Instagram zu Wort. Die Wienerin überlebte einen schweren Unfall, der ihr Leben von einer Sekunde auf die andere völlig aus der Bahn warf.

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In einem nachdenklichen Beitrag schildert Alison das dramatische Ereignis, das sich bereits vor zwei Wochen zutrug. Beim Überqueren eines Zebrastreifens wurde sie von einem Auto erfasst. Die Bilanz des Unglücks liest sich wie ein Protokoll der Schmerzen: Schwere Prellungen, ein geschwollenes Knie, Hüftprobleme und Ganzkörperschmerzen plagen die 47-Jährige seither.

„Glück im Unglück“ trotz Albtraum-Wochen

Obwohl wie durch ein Wunder keine Knochen gebrochen wurden, waren die vergangenen 14 Tage für den TV-Star ein einziger Kraftakt. Neben der körperlichen Belastung setzen der Schauspielerin vor allem die psychischen Folgen zu: „Prellungen, geschwollenes Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen – Muskeln und Gelenke, Albträume“, lässt Natalie ihre Follower wissen.

Besonders bitter für die Künstlerin: Als Selbstständige gibt es für sie keine echte Rekonvaleszenz. Trotz der Verletzungen hieß es für die Powerfrau „weiterhin funktionieren“. Ob beim Unterrichten, bei Dreharbeiten oder beim täglichen Gassigehen mit ihrem Hund – Natalie Alison musste sich unter Schmerzen durch den Alltag kämpfen.

Kampf gegen das Epstein-Barr-Virus

Der Unfall ist jedoch nur die Spitze eines Eisbergs an gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen die Schauspielerin seit dem Herbst konfrontiert ist. Natalie Alison offenbarte in ihrem Posting zudem, dass bei ihr das Pfeiffersche Drüsenfieber erneut ausgebrochen sei.

Schon seit ihrer Kindheit lebt sie mit dem Epstein-Barr-Virus und kämpft zeitlebens gegen chronische Erschöpfung und akuten Energiemangel. Dennoch habe sie, wie sie selbst sagt, die „Kerze stets von beiden Seiten abgebrannt“. Diese gesundheitliche Zäsur sieht sie nun als schmerzhafte Erkenntnis: „Wenn der Körper mal nicht mehr funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig.“

Natalie Alison © Andreas Tischler

Astrologische Deutung des Schicksalsschlags

Die Schauspielerin, die für ihre Affinität zur Astrologie bekannt ist, sucht auch in den Sternen nach Antworten für diese schwere Zeit. Sie macht einen speziellen planetaren Transit – „Ketu‘s Transit im ersten Haus“ sowie ein „Uranus-Quadrat zum Aszendenten“ – für die aktuelle Krise verantwortlich.

Trotz der harten Wochen und der gesundheitlichen Rückschläge zeigt sich Natalie Alison am Ende dankbar. Dass sie den Unfall am Zebrastreifen ohne Knochenbrüche überstanden hat, wertet sie als großes Zeichen von Glück. Ihre Fans reagierten prompt mit einer Welle der Anteilnahme und Genesungswünschen für die Wienerin, die nun hoffentlich bald die nötige Ruhe findet, um sich vollständig zu erholen.