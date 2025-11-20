"Sturm der Liebe": So emotional war der Abschied von Erich Altenkopf

Am 19. November erreichte die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ einen ganz besonderen Meilenstein: Folge 4.500 wurde ausgestrahlt – und markiert zugleich das Ende einer Ära: Dr. Michael Niederbühl, gespielt von Erich Altenkopf (56), verlässt nach 16 Jahren den Fürstenhof.

Für das Jubiläum hat erich Altenkopf alias Dr. Niederbühl ein Geschenk vorbereitet, das persönlicher kaum sein könnte: ein selbst komponiertes Lied mit dem Titel „Unsere Liebe“. Was zunächst wie ein musikalisches Präsent für die Sonnenbichlers, die ihre Silberhochzeit feierten, aussieht, entpuppt sich als Botschaft auf mehreren Ebenen. "Nachdem ich erfahren habe, dass meine Reise als Michael Niederbühl zu Ende geht, habe ich mich instinktiv an mein Klavier gesetzt, meine Emotionen zum Ausdruck gebracht und diesen Song geschrieben", erzählt Altenkopf exklusiv gegenüber der deutschen "Bunte": "Der Song ‚Unsere Liebe‘ ist für alle, die an die wahre Liebe glauben."

Doch der Song gilt nicht nur den Figuren der Serie – sondern vor allem den Menschen, die "Sturm der Liebe" über so viele Jahre treu begleitet haben. "Eigentlich ist der Song 'Unsere Liebe' mein Abschiedsgeschenk für alle 'Sturm der Liebe'-Fans", betont Altenkopf.

Inspiration aus dem echten Leben: seine Frau Lilian Klebow

Noch persönlicher wird es, als der Schauspieler verrät, was – oder vielmehr wer – ihn emotional zu dieser Komposition geführt hat. "Zu dem Song ‚Unsere Liebe‘ hat mich meine eigene wahre Liebe inspiriert – meine geliebte Frau Lilian Klebow", sagt er. Die österreichische Schauspielerin, seit 2005 als Ermittlerin Penny Lanz in "SOKO Donau" zu sehen, ist seit 2011 mit Altenkopf verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Wie sie auf das Lied reagierte? "Als ich ihr den Song das erste Mal vorgespielt habe, brach sie in Tränen aus", verrät er – ein Moment, der zeigt, wie viel Herzblut in dem Abschiedstitel steckt.

Ein Musikvideo voller Erinnerungen

Parallel zur Jubiläumsfolge erscheint auch ein Musikvideo, entstanden in Zusammenarbeit mit seiner Regie-Partnerin Nora Einwaller. Es zeigt persönliche Momente aus dem Leben des Schauspielerehepaars. Auch das Cover ist eine Hommage an ihre gemeinsame Reise: Erich Altenkopf und Lilian Klebow Seite an Seite. Produzent Georg Galber habe sich während der Arbeit an dem Projekt als "musikalischer Freund" erwiesen, erzählt Altenkopf. Und für alle Fans könnte es schon bald noch mehr musikalische Überraschungen geben: "Ich kann nur so viel verraten: Ein Album ist in Arbeit …"

Ein Abschied voller Gefühl – und ein Dank an die Fans

Mit seinem Song, der Jubiläumsfolge und seinen persönlichen Einblicken verabschiedet sich Erich Altenkopf würdevoll, emotional und mit einem Lächeln. Kein dramatischer Knall, keine große Geste – sondern ein Lied, das bleibt. Nach 16 Jahren am Fürstenhof endet ein Kapitel, das für viele "Sturm der Liebe"-Fans zum festen Bestandteil ihres Alltags gehört hat. Und doch zeigt sich: Manchmal sagt Musik mehr als Worte.