T-Shirt-Trick: So verbannen Sie Gelsen sofort aus dem Schlafzimmer

Jetzt beginnt das lästige Spiel: Sie liegen im Bett und plötzlich zerreißt dieses unerträgliche Surren die Stille. Eine Gelse ist im Raum. Doch sobald das Licht angeht, ist der Blutsauger wie vom Erdboden verschluckt. Wir verraten, wie Sie die Plagegeister endlich aufspüren und loswerden.

Sobald die Temperaturen steigen, schleichen sich die lästigen Mücken wieder in unsere Wohnungen und verwandeln erholsame Sommernächte in schlaflose Alpträume. Doch keine Sorge: Sie müssen nicht tatenlos auf den nächsten Stich warten. Mit cleveren Tricks machen Sie den Blutsaugern ab sofort den Garaus. Das Beste daran? Dafür brauchen Sie weder aggressive Chemie noch teure Spezialprodukte, die wirksamen Hausmittel haben Sie garantiert zu Hause.

Mit diesem T-Shirt-Trick werden Sie Gelsen los

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Um die Gelse zu besiegen, müssen wir denken wie eine Gelse. Warum verschwinden sie immer, wenn wir das Licht anknipsen? Ganz einfach: Stechmücken sehen sehr schlecht. Dafür ist ihr Geruchssinn sehr gut ausgeprägt. Sie werden magisch von zwei Dingen angezogen: dem Kohlendioxid aus unserer Atemluft und unserem Schweißgeruch. Was für uns nach einem langen Sommertag eher unangenehm riecht, ist für die Mücke das absolute Festessen. Und genau diese Schwäche machen wir uns jetzt zunutze.

Vergessen Sie wildes Herumfuchteln im Dunkeln. Bauen Sie stattdessen eine Mückenfalle. So geht’s: Legen Sie abends einfach ein bereits getragenes, idealerweise vom Sport verschwitztes, Oberteil gezielt in eine Zimmerecke. Das war's schon.

Der Effekt:

Der intensive Geruch wirkt auf die Gelsen wie ein Magnet. Anstatt Sie im Bett zu umschwirren, wird sich die Mücke zielsicher auf das T-Shirt stürzen und sich dort niederlassen. Wenn die Plagegeister sich an ihrem vermeintlichen Ziel versammelt haben, haben Sie leichtes Spiel: Sie können gezielt mit der Fliegenklatsche zuschlagen, ein Insektenspray nutzen oder eine elektrische Mückenfalle direkt daneben platzieren. Gute Nacht, Gelse.

Für hartnäckige Fälle: Die Zucker-Hefe-Falle

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Das brauchen Sie:

Eine leere 1,5-Liter-Plastikflasche

4 Esslöffel Zucker

¼ Teelöffel Hefe

250 ml lauwarmes Wasser

So bauen Sie die Falle:

Schneiden Sie das obere Drittel der Plastikflasche vorsichtig ab. Geben Sie das lauwarme Wasser, den Zucker und die Hefe in den unteren Teil der Flasche und vermischen Sie alles gut miteinander. Nehmen Sie nun das abgeschnittene obere Flaschendrittel (ohne Deckel!) und stecken Sie es verkehrt herum, wie einen Trichter, in den unteren Teil. Die Trinköffnung muss nach unten knapp über das Wasser-Gemisch zeigen.

Warum das funktioniert:

Das Hefe-Zucker-Gemisch gärt leicht und verströmt genau den Geruch, den Mücken lieben. Angelockt von dem Duft, fliegen die Blutsauger durch den Trichter in die Flasche hinein. Doch sie finden den Weg durch die enge Öffnung nicht mehr nach draußen!

Platzieren Sie diese Falle einfach an einem beliebigen Ort im Schlafzimmer und freuen Sie sich auf eine stichfreie Nacht.