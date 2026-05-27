Gut schlafen trotz Hitze: Diese genialen Tipps kühlen den Körper

Wenn das Thermometer nachts nicht mehr unter die 20-Grad-Marke sinkt, geraten viele von uns ins Schwitzen und an erholsamen Schlaf ist kaum zu denken. Doch mit ein paar Tricks bewahren Sie auch bei tropischen Temperaturen einen kühlen Kopf und können nachts besser einschlafen.

Schlaflose Nächte wegen der Hitzewelle? Damit sind Sie nicht allein. Vor allem tropische Temperaturen bringen viele Menschen um den Schlaf. Der Grund: Damit der Körper zur Ruhe kommt, muss seine Temperatur leicht sinken. Ist das Schlafzimmer jedoch aufgeheizt, läuft der Organismus weiter auf Hochtouren, der Puls bleibt erhöht, man wälzt sich hin und her und wacht immer wieder auf. Die gute Nachricht: Schon mit einfachen Tricks lässt sich die Schlafqualität auch in heißen Sommernächten deutlich verbessern.

Praktische Tipps für heiße Sommernächte

Lauwarm statt eiskalt duschen

Es ist verlockend, sich vor dem Schlafen unter eiskaltes Wasser zu stellen. Aus medizinischer Sicht ist das jedoch kontraproduktiv. Kaltes Wasser führt dazu, dass sich die Blutgefäße in der Haut abrupt zusammenziehen. Die Wärme wird dadurch im Körperinneren gestaut und man schwitzt nach dem Abtrocknen umso mehr. Besser: Duschen Sie lauwarm. Das entspannt, öffnet die Poren und lässt die angestaute Körperwärme leichter entweichen.

Das Schlafzimmer tagsüber abschirmen

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Die Vorbereitung auf eine erträgliche Nacht beginnt bereits am Morgen. Halten Sie tagsüber Fenster und Rollläden komplett geschlossen, um die Hitze gar nicht erst hereinzulassen. Lüften Sie nur in den späten Abendstunden oder am frühen Morgen, wenn die Außenluft am kühlsten ist. Wer einen Ventilator nutzt, kann diesen nachts so ausrichten, dass er die warme Luft aus dem Zimmer in Richtung des geöffneten Fensters bläst. So entsteht ein kontinuierlicher Luftaustausch.

Die richtige Materialwahl bei Textilien

Schwere Bettdecken sollten im Sommer im Schrank bleiben. Leichte Bettwäsche aus Naturmaterialien wie Leinen, Seersucker oder dünner Baumwolle eignet sich besonders gut, da diese Stoffe Feuchtigkeit gut aufnehmen und die Luft zirkulieren lassen.

Ganz nackt zu schlafen ist meist nicht empfehlenswert. Ein leichtes Hemd schützt den Körper vor Zugluft (etwa durch Ventilatoren oder offene Fenster) und fängt Schweiß ab.

Leichte Kost am Abend

Eine schwere Mahlzeit am Abend kurbelt die Verdauung und damit die Wärmeproduktion des Körpers an. Wählen Sie stattdessen leichte Kost wie Salate, gedünstetes Gemüse oder kalte Suppen. Trinken Sie zudem ausreichend Wasser, aber meiden Sie eiskalte Getränke. Der Magen muss diese erst unter Energieaufwand erwärmen, was den Körper zusätzlich aufheizt. Lauwarmer Kräutertee (z. B. Pfefferminze) ist hier eine bekömmlichere Wahl.

Kühleffekte gezielt einsetzen

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Füllen Sie eine Wärmflasche mit kaltem Wasser (oder legen Sie sie für kurze Zeit in den Kühlschrank). Zwischen den Oberschenkeln platziert, kühlt sie die dort verlaufenden großen Blutgefäße und hilft, die gesamte Körpertemperatur sanft zu senken. Sie können auch Ihren Kissenbezug oder ein leichtes Laken in einer Plastiktüte verpackt für eine halbe Stunde in das Gefrierfach legen. Der kühlende Effekt hält zwar nicht die ganze Nacht an, erleichtert aber das Einschlafen spürbar.