Experten schlagen Alarm: Jetzt droht der Mega-Wespen-Sommer 2026

Der Sommer ist da und mit ihm ein gewaltiges Summen und Brummen. Experten prognostizieren für dieses Jahr ein außergewöhnlich starkes Bienen- und Wespenjahr. Warum dieses Jahr besondere Vorsicht geboten ist und welcher Lebensretter jetzt in jede Badetasche gehört.

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Sommer, Sonne, Freibad, die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Doch wer aktuell seinen Eiskaffee im Freien genießt, bekommt schnell Gesellschaft. Der Grund: 2026 herrschen absolute Traum-Bedingungen für Bienen und Wespen.

Vom warmen Frühling zum Mega-Volk im Spätsommer

Für die Honigbienen hat das Jahr gut gestartet. Wenig Verluste im Winter und ein wahres Blütenmeer im Frühjahr haben die Grundsteine gelegt. Biologe Dr. Gernot Kunz von der Universität Graz erklärt das Phänomen: "Der klimawandelbedingt häufigere warme Frühling erlaubt es überwinternden Königinnen, früher mit Nestbau und Eiablage zu beginnen." Das Resultat? Überdurchschnittlich riesige Insektenvölker im Spätsommer.

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Einziges Manko für die Bienen: Die trockene Hitze lässt Sommerpflanzen weniger Nektar produzieren. Wespen hingegen sind echte Sonnenanbeter. Sie profitieren massiv von warmen, trockenen Bedingungen. Bleibt der Sommer in den nächsten Wochen regenfrei, steht uns laut Experten ein echtes "Wespenjahr" bevor.

Wenn ein Stich gefährlich wird

Während sich die meisten von uns maximal über das nervige Summen am Zwetschkenkuchen ärgern, bedeutet der Insekten-Boom für mehr als 300.000 Menschen in Österreich Lebensgefahr. Sie leiden an einer Bienen- oder Wespengiftallergie.

"Eine juckende, schmerzende Schwellung rund um die Einstichstelle, die nach 24 Stunden abklingt, ist völlig normal", beruhigt Allergie-Experte Assoz.-Prof. Dr. Gunter Sturm (Med Uni Graz/Allergieambulatorium Wien). Doch dann wird es ernst: "Gefährlich wird es, wenn die allergische Reaktion den ganzen Körper erfasst."

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Achten Sie auf diese Alarmzeichen nach einem Stich:

Schwellungen im Gesicht oder am Hals

Plötzliche Atemnot

Schwindel und Kreislaufprobleme

Herzrasen

Treten diese Symptome auf, droht ein allergischer Schock. Faustregel des Experten: Je schneller die Symptome nach dem Stich auftreten, desto schwerer verläuft der Schock.

Der Lebensretter to go: Das müssen Sie jetzt wissen

Die gute Nachricht: Man ist dem Insektengift nicht schutzlos ausgeliefert. Langfristig lässt sich die Allergie durch eine Immuntherapie hervorragend behandeln.

Für den Akutfall gibt es jedoch nur eine Regel: Das Notfall-Adrenalin muss immer mit. Wer weiß, dass er allergisch reagiert, darf in der warmen Jahreszeit niemals ohne seinen Adrenalin-Pen das Haus verlassen. Er ist das wichtigste Medikament, um im Ernstfall den Kreislauf zu stabilisieren und Leben zu retten, bis der Notarzt eintrifft. Werden Sie gestochen, bleiben Sie ruhig und zögern Sie bei den ersten Warnsignalen nicht, sofort Hilfe zu rufen.