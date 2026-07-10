Warum Sie bei über 30 Grad nicht zu viel Eis essen sollten

An heißen Sommertagen greifen viele ganz automatisch zum Eis. Doch was für die perfekte Abkühlung gehalten wird, kann den Körper tatsächlich zusätzlich belasten. Warum das so ist und welche Alternativen an Hitzetagen besser geeignet sind.

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An heißen Sommertagen gibt es für viele kaum etwas Besseres als ein kühles Eis. Doch so erfrischend die süße Versuchung auch wirkt, tatsächlich kann sie den Körper bei hohen Temperaturen stärker belasten, als viele vermuten. Eiscreme kann den Organismus sogar zusätzlich aufheizen. Doch es gibt Alternativen, die an Hitzetagen die bessere Wahl sind.

Eis kann den Körper aufheizen

Was zunächst widersprüchlich klingt, hat einen einfachen Grund: Klassische Eiscreme enthält meist viel Zucker und gesättigte Fette. Um diese Nährstoffe zu verdauen, muss der Körper arbeiten, dabei entsteht sogenannte Verdauungswärme, auch Thermogenese genannt. Dieser natürliche Prozess setzt Energie frei und kann die Körpertemperatur leicht ansteigen lassen. Gerade an sehr heißen Tagen ist das nicht unbedingt angenehm, da der Organismus ohnehin schon damit beschäftigt ist, seine Temperatur zu regulieren.

Warum man nach Eis oft noch mehr schwitzt

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Auch die eisige Temperatur des Desserts spielt eine Rolle. Gelangt sehr kalte Nahrung in den Körper, registrieren spezielle Sensoren den Temperaturunterschied. Um die Körperkerntemperatur konstant zu halten, reagiert der Organismus mit einer Gegenregulation: Die Durchblutung wird angeregt und Wärme produziert. Die Folge: Nach der kurzen Abkühlung beginnen viele Menschen sogar stärker zu schwitzen als zuvor.

Zucker macht zusätzlich durstig

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Hinzu kommt ein weiterer Effekt: Der hohe Zuckergehalt vieler Eissorten kann das Durstgefühl verstärken. Für die Verarbeitung des Zuckers benötigt der Körper zusätzliche Flüssigkeit. Dadurch verspüren viele Menschen nach einem Eis schneller wieder Durst – obwohl sie sich eigentlich erfrischen wollten.

Diese Alternativen kühlen besser

Wer sich an heißen Tagen wirklich etwas Gutes tun möchte, greift besser zu Lebensmitteln und Getränken, die den Körper nicht zusätzlich belasten. Dazu gehören:

zimmerwarmer oder lauwarmer, ungesüßter Tee

stilles Wasser

wasserreiches Obst wie Wassermelone, Erdbeeren oder Gurken

leichte Sorbets mit wenig Zucker

Diese versorgen den Körper mit Flüssigkeit und wirken oft nachhaltiger erfrischend als eine klassische Eiscreme.

Auf ein Eis muss im Sommer natürlich niemand verzichten. Wer jedoch bei großer Hitze gleich mehrere Kugeln vernascht, sollte wissen: Die süße Erfrischung kühlt den Körper meist nur für kurze Zeit.