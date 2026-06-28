SOS-Tipps: So bleiben Sie im Urlaub gesund

Wenn der Urlaub den Körper aus dem Gleichgewicht bringt, sind einfache und gezielte SOS-Maßnahmen entscheidend, um häufige Reisekrankheiten rasch in den Griff zu bekommen. Hier Ihr Erste Hilfe-Guide.

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Endlich abschalten, Sonne tanken und den Alltag hinter sich lassen – genau darauf freuen wir uns im Sommer. Kaum ist das Urlaubsziel erreicht, beginnt die schönste Zeit des Jahres – doch, wo wir Erholung und Abstand vom Alltag finden, wartet oftmals auch ein ungewohnter Belastungstest für den Körper, mit Magenproblemen, Hautreaktionen, Kreislaufbeschwerden oder Infekten. Denn Reisen verändert den Körper stärker, als es auf den ersten Blick scheint.

Andere Temperaturen, ungewohnte Speisen, lange Wege, intensive Sonne, Klimaanlagen und ein verschobener Rhythmus wirken gleichzeitig auf den Organismus ein. Dieses Zusammenspiel bringt das System oft schneller aus dem Gleichgewicht, als man erwartet. Studien zeigen, dass gesundheitliche Beschwerden im Urlaub keine Ausnahme sind, sondern einen großen Teil der Reisenden betreffen. Hier die häufigsten Urlaubsbeschwerden – und wie wir richtig darauf reagieren.

VERDAUUNG IM AUSNAHMEZUSTAND

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Eine der häufigsten Reaktionen auf Reisen betrifft den Magen-Darm-Trakt. Plötzlich auftretende Krämpfe, Durchfall oder Übelkeit gehören zu den klassischen Urlaubsbeschwerden und zeigen sich oft schon nach kurzer Zeit am Reiseziel. Auslöser sind meist Keime wie bestimmte E.-coli-Bakterien, Salmonellen oder Shigellen, die über Wasser oder Lebensmittel übertragen werden. Besonders in warmen Regionen, aber auch auf Kreuzfahrten, können sich zusätzlich Noroviren rasch verbreiten.

SOS-TIPP: Der wichtigste Ausgleich bei Flüssigkeitsverlust sind Elektrolytlösungen. Gleichzeitig sollte auf ausreichend Ruhe und regelmäßige Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, idealerweise mit abgefülltem Wasser. Wenn Fieber auftritt oder der Durchfall blutig wird, ist eine ärztliche Abklärung notwendig, da gegebenenfalls eine antibiotische Therapie erforderlich ist.

REIZBARE HARNWEGE UNTERWEGS

Auch das Harnsystem reagiert empfindlich auf Reisebedingungen. Besonders bei Hitze, langen Flugreisen oder nach dem Baden in Pools mit nasser Kleidung kommt es häufig zu Blasenentzündungen. Typische Anzeichen sind Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang und ein unangenehmer Druck im Unterbauch.

SOS-TIPP: Pflanzliche Präparate mit Preiselbeer- oder Bärentraubenblättern sowie spezielle Blasen- und Nierentees können in leichten Fällen unterstützen. Entscheidend ist eine hohe Flüssigkeitszufuhr, um Bakterien auszuschwemmen. Zusätzlich sollte der Unterleib warm gehalten werden. Bei stärkeren Beschwerden oder Fieber ist eine medizinische Untersuchung erforderlich.

INTIMBEREICH IM UNGLEICHGEWICHT

Ein weiteres häufiges Urlaubsthema ist eine Vaginalpilzinfektion. Wärme, Chlorwasser, Stress oder synthetische Materialien können das natürliche Gleichgewicht der Scheidenflora stören. Juckreiz, Rötung und ein veränderter Ausfluss zählen zu den typischen Beschwerden.

SOS-TIPP: Antimykotische Präparate in Form von Cremes oder Vaginaltabletten gehören sinnvollerweise in jede Reiseapotheke. Ergänzend können äußere Sprays Linderung verschaffen. Vorbeugend wirken luftige Kleidung, Baumwollunterwäsche und sorgfältige Hygiene.

WENN KLIMAANLAGEN DEN KÖRPER KÜHLEN

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Erkältungsähnliche Beschwerden im Sommer sind keine Seltenheit. Häufig entstehen sie durch starke Temperaturunterschiede zwischen heißer Außenluft und stark gekühlten Innenräumen. Der Körper reagiert darauf mit Symptomen wie Schnupfen, Halsschmerzen oder allgemeinem Krankheitsgefühl.

SOS-TIPP: Bei ersten Anzeichen helfen abschwellende Nasensprays, schmerzlindernde Mittel und konsequente Ruhe. Zur Vorbeugung sollte man extreme Kühlung durch Klimaanlagen vermeiden und nachts eher leicht bedeckt schlafen, auch bei warmen Temperaturen.

SONNE ALS BELASTUNGSFAKTOR

Zu viel Sonne zählt zu den häufigsten Ursachen für akute Beschwerden im Urlaub. Sonnenbrand äußert sich durch gerötete, schmerzende Haut oder Blasenbildung. Ein Sonnenstich zeigt sich dagegen eher über Kopfschmerzen, Übelkeit, Kreislaufprobleme und einen stark geröteten Kopfbereich.

SOS-TIPP SONNENBRAND: Kühlung ist entscheidend, ebenso wie After-Sun-Produkte oder Panthenol. Direkte Sonne sollte strikt gemieden werden. Bei ausgeprägten Hautreaktionen kann eine kortisonhaltige Creme notwendig sein und ärztlich abgeklärt werden.

SOS-TIPP SONNENSTICH: Sofort aus der Sonne gehen, Kopf und Nacken kühlen und ausreichend trinken. Körperliche Ruhe ist wichtig. Bei Erbrechen können Elektrolyte unterstützen. Bewusstseinsstörungen erfordern sofortige medizinische Hilfe.

RÜCKEN REAGIERT AUF BELASTUNG

Auch der Bewegungsapparat wird im Urlaub häufig überfordert. Schweres Gepäck, ungewohnte Schlafunterlagen oder ruckartige Bewegungen können einen akuten Hexenschuss oder Rückenschmerzen auslösen. Die Beschwerden sind meist stechend und stark bewegungseinschränkend.

SOS-TIPP: Entlastung bringt eine flache Rückenlage mit hochgelagerten Beinen. Schmerz- und entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen oder Diclofenac können kurzfristig helfen. Wärme und Magnesium unterstützen zusätzlich die Muskelentspannung.

ÜBERLASTUNG DURCH ZU VIEL AKTIVITÄT

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Urlaub wird oft mit mehr Bewegung verbunden als der Alltag. Wenn der Körper jedoch ungewohnte sportliche Belastungen plötzlich ausgleichen muss, entstehen schnell Zerrungen, Prellungen oder Verstauchungen. Oft genügt bereits eine falsche Bewegung.

SOS-TIPP: Die P.E.C.H.-Regel ist hier entscheidend: Pause, Eis, Compression und Hochlagern. Das reduziert Schmerzen und Schwellungen. Bei anhaltenden oder starken Beschwerden sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen.

HITZE UND KREISLAUF IM STRESSMODUS

Hohe Temperaturen stellen eine besondere Belastung für den Kreislauf dar. Vor allem ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen reagieren empfindlich auf Hitzeperioden. Symptome wie Schwindel, Übelkeit oder Schwäche können frühe Warnsignale sein.

SOS-TIPP: Ausreichend trinken, bevorzugt Wasser oder isotonische Getränke, und regelmäßige Pausen im Schatten einlegen. Bei Erschöpfung sollte jede körperliche Belastung reduziert und der Körper aktiv gekühlt werden, etwa durch feuchte Tücher oder Fußbäder. In ernsten Fällen ist medizinische Hilfe notwendig.

KLEINE VORBEREITUNG, GROSSE WIRKUNG

Eine gut bestückte Reiseapotheke ist oft entscheidend, um im Urlaub schnell reagieren zu können. Sie überbrückt kleinere Beschwerden und verhindert, dass aus harmlosen Symptomen größere Probleme werden. Denn eigentlich sollte der Urlaub eines bleiben: eine Zeit der Erholung.