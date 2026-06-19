Mythos LSF 50: Braucht wirklich jeder den höchsten Sonnenschutz?

Im Sommer darf natürlich der Sonnenschutz nicht fehlen. Doch muss es eigentlich immer die klebrige Schicht mit Lichtschutzfaktor 50 sein? Spoiler-Alarm: Nein! Welcher LSF wirklich zu Ihrem Hauttyp passt und wann Sie auf Nummer sicher gehen sollten, verrät unser großer Sonnenschutz-Guide.

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Wir lieben die Sommersonne, doch für unsere Haut ist das Dauer-Brutzeln der reinste Stress. Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, einen schmerzhaften Sonnenbrand zu verhindern. Wer hier beim Schutz spart, riskiert vorzeitige Hautalterung und erhöht sein Hautkrebs-Risiko drastisch. Schutz muss her, und zwar sofort. Doch vor dem Drogerie-Regal stehen wir alle vor demselben Rätsel: Welcher Faktor schützt mein Gesicht wirklich und ab wann ist alles nur noch Geldverschwendung?

Das Einmaleins des Lichtschutzfaktors: Was bedeutet die Zahl?

Viele glauben, LSF 50 bedeutet "50 Prozent mehr Schutz". Das ist falsch. Der Lichtschutzfaktor ist ein Zeit-Multiplikator. Jeder Mensch hat – je nach genetischer Veranlagung – eine sogenannte Eigenschutzzeit. Das ist die Dauer, die man ungeschützt in der Sonne verbringen kann, ohne einen Sonnenbrand (und damit sichtbare Hautschäden) zu riskieren.

Die Formel ist simpel: Eigenschutzzeit × Lichtschutzfaktor = Maximale Aufenthaltsdauer in der Sonne.

Wer eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten hat und LSF 30 aufträgt, ist theoretisch 300 Minuten (also 5 Stunden) geschützt. Aber Vorsicht: Nachcremen verlängert diese Zeit nicht! Es gleicht lediglich Verluste durch Schweiß, Wasser oder Abrieb wieder aus und hält den Schutzschild intakt.

Welcher LSF passt zu mir? Die Hauttypen im Überblick

© Getty Images

In der Medizin wird die Haut nach dem sogenannten "Fitzpatrick-Modell" (benannt nach dem US-Hautarzt Thomas Fitzpatrick) in verschiedene Typen eingeteilt. Hier ist der Guide für Ihren perfekten Schutz:

Typ I – Der keltische Typ

Sie haben sehr helle Haut, viele Sommersprossen, blaue oder grüne Augen und rötliche oder blonde Haare. Ihre Haut bräunt fast nie und verbrennt sofort.

Eigenschutzzeit: 3 bis max. 10 Minuten

LSF: Für Sie führt kein Weg an LSF 50 oder 50+ vorbei.

Typ II – Der nordische Typ

Helle Haut, blonde bis braune Haare, oft helle Augen. Sie bräunen nur langsam und holen sich schnell einen Sonnenbrand[2][4].

Eigenschutzzeit: 10 bis 20 Minuten[2].

LSF: Am Strand am Mittelmeer ist LSF 50 optimal, im Park, Garten oder auf dem Balkon reicht oft LSF 30 aus.

Typ III – Der Mischtyp

Eine hellbraune Haut, dunklere Haare, braune oder graue Augen. Sonnenbrände kommen eher selten vor und die Haut wird relativ zügig braun.

Eigenschutzzeit: 20 bis 30 Minuten.

LSF: Für den Alltag in Mitteleuropa sind Sie mit LSF 20 bis 30 perfekt bedient.

Typ IV – Der mediterrane Typ

Sie haben von Natur aus olivfarbene oder hellbraune Haut, dunkle Haare und Augen. Sie bräunen schnell und Sonnenbrände sind eine Seltenheit.

Eigenschutzzeit: 30 bis 40 Minuten.

LSF: Hier genügt in unseren Breitengraden oft ein LSF von 15 bis 20.

Typ V & VI – Die dunklen Hauttypen

Menschen mit sehr dunkler Haut verbrennen extrem selten.

Eigenschutzzeit: Bis zu 90 Minuten.

LSF: Einen Schutz gegen Sonnenbrand brauchen diese Hauttypen kaum. Dermatologen empfehlen trotzdem häufig LSF 15, da UVA-Strahlen die Hautalterung beschleunigen und tiefere Zellschäden (und damit Hautkrebs) verursachen können.

Selbsteinschätzung oft trügerisch

Dermatologen warnen davor, sich selbst zu unempfindlich einzuschätzen. Studien haben gezeigt, dass viele Patienten glauben, sie seien ein robuster Mischtyp, obwohl sie in Wahrheit zur deutlich empfindlicheren nordischen Fraktion gehören. Im Zweifel also lieber eine Stufe höher greifen.

Wann LSF 50 für ALLE Pflicht ist

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Auch wenn Sie mit widerstandsfähiger Haut gesegnet sind, gibt es Lebenslagen, in denen der höchste Schutzfaktor LSF 50 absolute Pflicht ist:

Anti-Aging im Gesicht: Nichts, wirklich nichts, lässt unsere Haut schneller altern als UV-Strahlung. Wer Falten, Kollagenabbau und Pigmentflecken vermeiden will, trägt das ganze Jahr über (!) morgens LSF 50 im Gesicht auf. Extrembedingungen: Auf dem offenen Wasser, beim Skifahren oder Hochgebirgswandern und natürlich im Urlaub in Äquatornähe vervielfacht sich die UV-Intensität. Hier stößt die klassische Eigenschutzzeit schnell an ihre Grenzen. Problemhaut: Bei chronischen Hauterkrankungen wie Rosazea oder Akne braucht die Haut maximalen Schutz (idealerweise durch nicht-fettende, ölfreie LSF 50-Fluide). Kinder und Babys: Die Schutzbarriere der jungen Haut ist noch nicht vollständig entwickelt. Bis zum Erwachsenenalter wird zudem ein Großteil des "Sonnenkapitals" unserer Haut verbraucht. Deshalb gilt für Kinder grundsätzlich: LSF 50 und die meiste Zeit ab in den Schatten!

Die goldene Regel zum Schluss

Ganz gleich, ob Sie sich für LSF 20 oder 50 entscheiden: Fast alle Menschen tragen viel zu wenig Creme auf. Um den angegebenen Lichtschutzfaktor aus dem Labor überhaupt auf der eigenen Haut zu erreichen, benötigt ein Erwachsener für den gesamten Körper etwa die Menge eines Golf- bis Tischtennisballs (gut 30 bis 40 Milliliter).