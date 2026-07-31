Wie krank machen uns Klimaanlagen wirklich?

Der Schweiß tropft, die Luft steht, das Thermometer knackt die 35-Grad-Marke. Für viele gibt es nur noch eine Lösung: Es muss schnell eine Klimaanlage her. Doch wie gesund sind die Geräte eigentlich und können sie am Ende mehr schaden als helfen?

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Erkältungen mitten im Hochsommer, fiese Bakterien, ein streikender Kreislauf, die Liste der Vorwürfe gegen die künstliche Abkühlung ist lang. Gerade jetzt, wo Klimaanlagen angesichts der immer extremeren Sommer fast schon zur Überlebensstrategie werden, wächst auch die Verunsicherung. Wir haben nachgeforscht: Wie schädlich sind die Geräte wirklich? Und was ist nur ein hartnäckiger Mythos?

Mythos: "Klimaanlagen begünstigen Erkältungen"

Jeder kennt die Kollegen, die mitten im Sommer schniefend im Büro sitzen und die Klimaanlage verfluchen. Doch Fakt ist: Viren machen uns krank, nicht die Kälte. Aber die Klimaanlage leistet oft Beihilfe. Wer sich direkt in den Luftstrom setzt, riskiert Muskelverspannungen. Zudem kühlt die kalte Luft unsere Schleimhäute aus und trocknet sie aus. Das schwächt unsere Immunabwehr, und Viren haben leichtes Spiel.



Die Lösung: Den Luftstrom niemals direkt auf den Körper richten. Moderne Geräte erkennen durch Sensoren mittlerweile sogar, wo sich Personen im Raum aufhalten, und lenken die Luft entsprechend um.

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Mythos: "Der Temperatur-Schock ist schlecht für den Kreislauf"

Draußen herrschen 36 Grad, und drinnen wird das Wohnzimmer auf frostige 18 Grad heruntergekühlt. Das fühlt sich im ersten Moment himmlisch an, ist für den Körper aber purer Stress. Der ständige Wechsel zwischen Hitze und extremer Kälte überlastet unser Herz-Kreislauf-System massiv und kann zu Schwindel, Kopfschmerzen und Erschöpfung führen. Der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur sollte niemals mehr als 6 bis maximal 8 Grad Celsius betragen.

Wann Klimaanlagen zur Bedrohung werden

Klimaanlagen können gesundheitsschädlich sein, aber nur, wenn wir sie vernachlässigen. Eine schlecht gewartete Anlage ist ein Hotspot für Schimmelpilze und gefährliche Keime.

Besonders berüchtigt sind sogenannte Legionellen. Diese Bakterien vermehren sich explosionsartig in lauwarmem, stehendem Wasser, etwa in den Tropfwannen von unzureichend gewarteten Anlagen. Werden diese Keime dann durch den Luftstrom als unsichtbare Aerosole (feinste Wassertröpfchen) im Raum verteilt und eingeatmet, können sie grippeähnliche Symptome oder im schlimmsten Fall die Legionärskrankheit, eine schwere Form der Lungenentzündung, auslösen. Wer seine Anlage mindestens einmal im Jahr vom Profi warten und die Filter wechseln lässt, muss sich keine Sorgen machen.

Retter in der Not oder Gesundheitsrisiko?

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Die Wahrheit im Hitzesommer 2026 lautet ganz klar: Klimaanlagen sind per se überhaupt nicht ungesund! Im Gegenteil: Richtig installiert, klug eingestellt und gut gewartet, sind sie angesichts des Klimawandels und extremer Hitzewellen ein enormer Schutzfaktor für unsere Gesundheit.

Hochwertige, saubere Filteranlagen filtern mittlerweile sogar Pollen, Feinstaub, Viren und Schimmel aus der Raumluft heraus, was gerade für Allergiker und Asthmatiker ein Segen ist. Die Gefahr liegt also nicht in der Technik selbst, sondern schlichtweg in der falschen Nutzung.