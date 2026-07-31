Schwindel und Kreislaufprobleme bei Hitze: Diese SOS-Tipps helfen sofort

Plötzlich wird einem schwarz vor Augen, die Beine fühlen sich weich an und der Kreislauf sackt ab: Hohe Temperaturen können den Körper stark belasten. Mit diesen Sofortmaßnahmen lässt sich ein hitzebedingter Kreislaufkollaps häufig verhindern – doch bei bestimmten Warnzeichen zählt jede Minute.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An heißen Sommertagen arbeitet unser Körper auf Hochtouren. Um nicht zu überhitzen, weiten sich die Blutgefäße und der Körper beginnt stärker zu schwitzen. Dadurch verliert er Flüssigkeit und wichtige Mineralstoffe. Gleichzeitig kann der Blutdruck absinken – die Folge sind Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Herzklopfen, Schwindel oder das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden.

Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Schwangere, Kleinkinder sowie Personen mit Herz-Kreislauf- oder Nierenerkrankungen. Doch auch gesunde Menschen können Kreislaufprobleme bekommen, wenn sie zu wenig trinken, lange in der Sonne stehen oder sich bei großer Hitze körperlich anstrengen.

© Getty Images

SOS-Tipp 1: Sofort hinsetzen oder hinlegen

Wer plötzlich Schwindel verspürt, sollte nicht versuchen, einfach weiterzugehen. Setzen oder legen Sie sich sofort hin, damit Sie bei einer möglichen Ohnmacht nicht stürzen und sich verletzen.

Bei typischen Kreislaufproblemen mit Blässe und Schwäche können die Beine leicht erhöht gelagert werden. Dadurch kann das Blut leichter zurück in Richtung Herz fließen. Stehen Sie erst wieder langsam auf, wenn der Schwindel vollständig abgeklungen ist.

SOS-Tipp 2: Raus aus der Sonne

Bringen Sie sich oder die betroffene Person möglichst schnell an einen kühlen Ort. Ideal ist ein klimatisierter Innenraum, ansonsten helfen auch ein schattiger Platz, ein Hauseingang oder ein gut gelüftetes Zimmer.

Enge Kleidung sollte geöffnet oder gelockert werden. Jacken, Gürtel oder unnötige Kleidungsschichten können ausgezogen werden, damit der Körper Wärme besser abgeben kann.

SOS-Tipp 3: Den Körper gezielt kühlen

Kühle, feuchte Tücher auf Nacken, Stirn und Unterarme legen. Auch das Eintauchen der Unterarme in kühles Wasser kann den Körper entlasten. Ein Ventilator oder Fächer unterstützt die Verdunstung auf der Haut.

Das Wasser sollte angenehm kühl sein. Entscheidend ist, den Körper rasch und kontinuierlich abzukühlen. Bei Verdacht auf eine schwere Überhitzung sollte bereits während des Wartens auf medizinische Hilfe mit der Kühlung begonnen werden.

SOS-Tipp 4: Schluckweise trinken

Ist die betroffene Person bei vollem Bewusstsein und kann normal schlucken, sollte sie langsam Wasser trinken. Nach starkem Schwitzen können auch Getränke beziehungsweise Lösungen mit Elektrolyten sinnvoll sein.

Nicht mehrere große Gläser auf einmal hinunterstürzen, sondern regelmäßig kleine Schlucke trinken. Alkohol sollte unbedingt vermieden werden. Auch stark zuckerhaltige oder sehr koffeinhaltige Getränke sind bei großer Hitze keine gute Wahl.

Menschen mit Herz- oder Nierenerkrankungen sowie Personen, die entwässernde Medikamente einnehmen, sollten ihre geeignete Trinkmenge mit einer Ärztin oder einem Arzt absprechen. Einfach besonders viel zu trinken, kann bei bestimmten Erkrankungen ebenfalls problematisch sein.

SOS-Tipp 5: Nicht zu schnell wieder aufstehen

Auch wenn es nach einigen Minuten besser geht, sollte man noch eine Weile sitzen oder liegen bleiben. Beim zu schnellen Aufstehen kann der Blutdruck erneut absacken.

Danach gilt: körperliche Anstrengung vermeiden, nicht wieder direkt in die Sonne gehen und dem Körper Zeit zur Erholung geben. Sport, schweres Tragen oder anstrengende Wege sollten an diesem Tag möglichst verschoben werden.

Das sollten Sie bei Schwindel nicht tun

Versuchen Sie nicht, die Beschwerden einfach zu ignorieren. Autofahren, Radfahren oder das Benutzen von Leitern ist bei Schwindel tabu. Auch eine eiskalte Dusche im Stehen ist keine gute Idee, da der Kreislauf erneut absacken und es zu einem Sturz kommen kann.

Bewusstlosen, stark benommenen oder verwirrten Personen darf nichts zu trinken gegeben werden. Es besteht die Gefahr, dass sie sich verschlucken.

So beugen Sie Kreislaufproblemen bei Hitze vor

Trinken Sie über den Tag verteilt regelmäßig, noch bevor starker Durst entsteht. Leichte Kleidung, Kopfbedeckung und Aufenthalte im Schatten entlasten den Körper. Wohnungen sollten tagsüber abgedunkelt und möglichst in den kühleren Morgen- und Nachtstunden gelüftet werden.

Sport, Gartenarbeit und andere körperliche Belastungen verlegt man am besten in die frühen Morgenstunden. Auch kleinere, leicht verdauliche Mahlzeiten mit Obst, Gemüse und Salat sind an heißen Tagen häufig angenehmer als schwere, fettige Speisen.