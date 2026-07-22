Neue Studie enthüllt: So viel Kaffee ist wirklich gesund für uns

Gute Nachrichten für alle, die morgens ohne ihre geliebte Tasse Kaffee gar nicht erst ansprechbar sind. Eine aktuelle Studie räumt mit alten Mythen auf und zeigt, dass Kaffee dem Herzen offenbar weniger schadet als lange angenommen.

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Ein hochkarätiges Expertengremium der American Heart Association (AHA) hat die Forschung der vergangenen Jahrzehnte unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einem Positionspapier zusammengefasst, das am 20. Juli 2026 im Fachjournal Circulation veröffentlicht wurde. Das überraschende Ergebnis: Kaffee ist kein Risiko für das Herz – im Gegenteil. Die wissenschaftlichen Daten sprechen sogar dafür, dass moderater Kaffeekonsum die Herz-Kreislauf-Gesundheit fördern kann.

So viele Tassen Kaffee am Tag sind gesund

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Die Forschergruppe unter der Leitung des Kardiologen Dr. Gregory M. Marcus gibt eine klare Richtlinie vor: Bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag gelten für die meisten gesunden Erwachsenen als sicher. Das entspricht in etwa drei bis fünf Tassen (à ca. 240 ml) normal gebrühtem Kaffee.

Wer sich in diesem moderaten Rahmen bewegt, schützt sein Herz sogar aktiv. Laut den Studienautoren wird dieser Kaffeekonsum mit einem deutlich geringeren Risiko für zahlreiche ernsthafte Erkrankungen in Verbindung gebracht:

Koronare Herzkrankheiten

Schlaganfälle

Herzinsuffizienz

Vorhofflimmern

Typ-2-Diabetes

Filterkaffee schlägt French Press

Doch bevor Sie sich jetzt den extra-großen Karamell-Macchiato bestellen, gibt es ein wichtiges "Aber": Die gesundheitlichen Vorteile gelten primär für schwarzen Kaffee. Zucker, süße Sirups und Schlagobers machen die positiven Effekte schnell zunichte und treiben die Kalorienzufuhr in die Höhe.

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Spannend ist zudem, dass laut der AHA auch die Zubereitungsart eine entscheidende Rolle spielt. Ungefilterter Kaffee, wie aus der French Press, türkischer Mokka oder gekochter Kaffee, kann den Spiegel des "schlechten" LDL-Cholesterins im Blut erhöhen. Verantwortlich dafür ist der Naturstoff Cafestol, der im Kaffeeöl enthalten ist. Die gute Nachricht: Wer Filterkaffee trinkt, ist auf der sicheren Seite, denn der Papierfilter fängt das Cafestol fast vollständig ab.

No-Go: Energy-Drinks

Eine Warnung sprechen die Kardiologen allerdings für Energy-Drinks und hochkonzentrierte Koffein-Shots aus. Diese Getränke sind laut der Studie absolut nicht mit natürlichem Kaffee gleichzusetzen. Sie enthalten teilweise die drei- bis vierfache Menge an Koffein pro Milliliter und können das Herz-Kreislauf-System massiv belasten, den Blutdruck in die Höhe treiben und gefährliche Herzrhythmusstörungen auslösen, selbst bei jungen, ansonsten gesunden Menschen.