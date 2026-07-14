Kalorienranking im Urlaub: So viele Kalorien haben Tzatziki, Paella und Co.

Wie viele Kalorien stecken in Pizza, Paella, Tzatziki oder Fish and Chips? Das große Kalorienranking zeigt, welche Urlaubsspeisen leichter sind als gedacht – und wo echte Kalorienbomben lauern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Urlaub gehört gutes Essen einfach dazu: ein cremiges Tzatziki am Meer, eine duftende Paella in Spanien oder eine knusprige Pizza beim Italiener. Doch welche der beliebtesten Urlaubsspeisen schlägt kalorienmäßig besonders stark zu – und welche Spezialität ist überraschend leicht?

Unser großes Kalorienranking zeigt beliebte Gerichte aus zehn Urlaubsländern – von der leichtesten Vorspeise bis zur echten Kalorienbombe. Wichtig: Die Angaben sind Richtwerte für typische Rezeptportionen. Je nach Restaurant, Portionsgröße, Ölmenge, Sauce und Beilage können die tatsächlichen Werte abweichen. Auch der persönliche Energiebedarf ist individuell und hängt unter anderem von Alter, Körpergewicht, Geschlecht und Bewegung ab.

Platz 10: Griechenland – Tzatziki mit etwa 45 Kalorien

© Getty Images/500px

Die leichteste Spezialität im Ranking kommt aus Griechenland. Eine kleine Portion Tzatziki aus Joghurt, Gurke, Knoblauch und Kräutern liefert rund 45 Kilokalorien. Damit ist der cremige Dip wesentlich leichter, als viele vermuten.

Der Haken: Selten bleibt es bei Tzatziki allein. Weißbrot, Pita, Olivenöl und frittierte Vorspeisen treiben die Kalorienzahl schnell nach oben. Wer Kalorien sparen möchte, kann den Dip zu gegrilltem Gemüse oder Fleisch statt zu großen Mengen Brot genießen.

Platz 9: Frankreich – Croissant mit etwa 310 Kalorien

© Getty Images

Ein Croissant zum Frühstück gehört für viele zum Frankreich-Urlaub wie der Eiffelturm zu Paris. Das luftige Gebäck wirkt zwar leicht, enthält durch die vielen Butterschichten aber rund 310 Kilokalorien pro Stück.

Mit Marmelade, Butter, Schokolade oder einem Milchkaffee wird daraus schnell ein deutlich üppigeres Frühstück. Ein schlichtes Croissant ist dennoch kalorienärmer als viele gefüllte Varianten aus der Bäckerei.

Platz 8: USA – Cheeseburger mit etwa 340 Kalorien

© Getty Images

Ein einfacher Cheeseburger aus Fleischlaibchen, Brötchen und einer Scheibe Käse kommt auf ungefähr 340 Kilokalorien. Damit landet der amerikanische Klassiker überraschend weit hinten im Kalorienranking.

Allerdings gilt das nur für eine schlichte Variante. Doppeltes Fleisch, Speck, Mayonnaise, zusätzliche Käsescheiben und eine große Portion Pommes können aus dem vergleichsweise kleinen Burger rasch eine Mahlzeit mit weit über 1.000 Kalorien machen.

Platz 7: Thailand – Pad Thai mit etwa 360 Kalorien

© Getty Images

Reisnudeln, Ei, Gemüse, Erdnüsse und eine süß-säuerliche Sauce: Pad Thai ist eines der beliebtesten Gerichte in Thailand. Eine moderate Rezeptportion liefert etwa 360 Kilokalorien.

In Restaurants können die Portionen allerdings größer und ölreicher ausfallen. Besonders zusätzliche Erdnüsse, Zucker, gebratenes Fleisch und reichlich Sauce erhöhen den Kaloriengehalt. Trotzdem liefert Pad Thai häufig auch Eiweiß und Gemüse und kann damit eine sättigende Hauptmahlzeit sein.

Platz 6: Österreich – Schnitzel mit etwa 430 Kalorien

© Getty Images

Auch im Urlaub in Österreich darf ein Schnitzel nicht fehlen. Eine panierte und gebratene Portion kommt – je nach Fleisch und Zubereitung – bereits ohne Beilage auf rund 430 Kilokalorien.

Erdäpfelsalat, Pommes, Preiselbeeren oder Ketchup sind dabei noch nicht eingerechnet. Wer eine leichtere Variante bestellen möchte, greift zu einem kleineren Schnitzel mit grünem Salat oder Petersilienkartoffeln statt Pommes.

Platz 5: Portugal – Pastel de Nata mit bis zu 460 Kalorien

© Getty Images

Knuspriger Blätterteig und eine cremige Puddingfüllung machen Pastéis de Nata zum portugiesischen Urlaubsgenuss schlechthin. Ein besonders großes oder üppig zubereitetes Törtchen kann auf etwa 460 Kilokalorien kommen.

Kleinere Exemplare aus traditionellen Bäckereien fallen häufig leichter aus. Trotzdem sollte man die handlichen Törtchen nicht unterschätzen: Blätterteig, Zucker, Eigelb und Schlag machen sie zu einem energiereichen Dessert.

Platz 4: Spanien – Paella mit etwa 560 Kalorien

© Getty Images

Paella klingt mit Reis, Gemüse und Meeresfrüchten zunächst gesund und leicht. Eine Portion mit Huhn und Chorizo liefert jedoch rund 560 Kilokalorien. Varianten mit Meeresfrüchten und weniger Wurst können etwas leichter sein.

Entscheidend sind vor allem die Menge an Reis, Öl und Fleisch. Wird die Paella in einer großen Pfanne gemeinsam geteilt, verliert man außerdem schnell den Überblick darüber, wie groß die eigene Portion tatsächlich war.

Platz 3: Mexiko – Tacos mit etwa 790 Kalorien

© Getty Images

Tacos können entweder ein leichter Snack oder eine echte Kalorienbombe sein. Eine üppige Portion Beef Tacos mit mehreren Tortillas, Faschiertem, Avocado, Käse und Tortilla-Chips kommt auf rund 790 Kilokalorien.

Deutlich leichter wird das mexikanische Lieblingsgericht mit gegrilltem Fisch oder Huhn, viel Gemüse, Salsa und wenigen Toppings. Vor allem Käse, Sauerrahm, Guacamole und frittierte Tortillas machen beim Kaloriengehalt einen großen Unterschied.

Platz 2: Italien – Pizza Margherita mit etwa 800 Kalorien

© Getty Images/500px

Tomatensauce, Mozzarella und Basilikum: Die Pizza Margherita ist zwar eine der schlichtesten Pizzasorten, eine ganze Restaurantpizza kann aber trotzdem etwa 800 Kalorien enthalten.

Die genaue Kalorienzahl hängt stark von Größe, Teigdicke, Mozzarellamenge und Öl ab. Eine kleinere Pizza mit dünnem Boden ist meist leichter als Varianten mit Salami, vier Käsesorten oder gefülltem Rand.

Platz 1: Großbritannien – Fish and Chips mit etwa 900 Kalorien

© Getty Images

Der Spitzenplatz im Kalorienranking geht nach Großbritannien. Eine klassische Portion Fish and Chips liefert rund 900 Kilokalorien – in besonders großen Take-away-Portionen kann es sogar noch mehr sein.

Nicht der Fisch selbst ist das Problem, sondern die Kombination aus Backteig, Frittierfett und einer großen Menge Pommes. Mit Mayonnaise oder Tartarsauce steigt der Kaloriengehalt zusätzlich. Gegrillter Fisch mit Ofenkartoffeln wäre die deutlich leichtere Alternative.

So lassen sich im Urlaub Kalorien sparen, ohne auf Genuss zu verzichten

Niemand muss im Urlaub jede Mahlzeit abwiegen oder auf landestypische Spezialitäten verzichten. Oft machen bereits kleine Veränderungen einen großen Unterschied: Saucen separat bestellen, frittierte Beilagen gegen Salat oder Gemüse tauschen, große Portionen teilen und Wasser statt zuckerhaltiger Getränke wählen.

Auch die Zubereitungsart entscheidet: Gegrillte, gedämpfte oder im Ofen gegarte Gerichte enthalten meist weniger zusätzliches Fett als panierte oder frittierte Speisen. Fett liefert mit neun Kilokalorien pro Gramm mehr als doppelt so viel Energie wie Eiweiß oder Kohlenhydrate.

Und vor allem gilt: Ein Croissant in Paris, eine Pizza in Neapel oder eine Paella am Strand ruinieren keine ausgewogene Ernährung. Entscheidend ist nicht eine einzelne Urlaubsmahlzeit, sondern wie abwechslungsreich und ausgewogen man sich insgesamt ernährt.