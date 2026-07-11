Kroatien-Urlaub: Glut-Falle oder Traumstrand?

Der Sommerurlaub 2026 hat begonnen, und die kroatische Küste lockt Millionen Touristen. Doch für Urlauber stellt sich die Frage: Wo bleibt es angenehm, und wo droht extreme Hitze?

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An der Adria erwarten Urlauber im Juli und August meist angenehme Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad, während das Meer mit 24 bis 25 Grad ideale Bedingungen bietet. Der thermische Wind Maestral sorgt hierbei vormittags für eine angenehme Abkühlung, die der Nachmittagshitze die Schärfe nimmt. Nachts sinken die Werte an der Küste auf 19 bis 21 Grad.

Anders stellt sich die Lage im Landesinneren sowie in Richtung Zagreb und im dalmatinischen Hinterland dar. Dort klettern die Temperaturen regelmäßig auf über 35 Grad. Entlang der Küste wird zudem immer wieder die Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Besonders zwischen 10 und 17 Uhr belastet die intensive Sonneneinstrahlung den Körper. Urlauber sollten zudem die extreme Trockenheit und die damit verbundene hohe Waldbrandgefahr beachten, da Wasser örtlich knapp werden kann.

Inseln bieten angenehme Frische

Als besonders angenehm erweisen sich Regionen mit ständiger Meeresbrise, allen voran die Inseln wie Hvar, Vis, Mljet oder Krk. Auch die Kvarner Bucht bei Rijeka sowie Istrien im Norden bleiben meist eine Spur milder als der heiße Süden Kroatiens. Wer während der Mittagsstunden den Schatten oder das Wasser sucht und Ausflüge in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt, kann den Sommer 2026 entspannt genießen.

Richtiges Verhalten im Urlaub

Generell gilt für Reisende, viel zu trinken und niemals ohne Kopfbedeckung in der prallen Sonne unterwegs zu sein. Insbesondere bei Spaziergängen durch die historischen Altstädte von Split oder Dubrovnik ist Vorsicht geboten, um gesundheitliche Risiken wegen der Hitze zu vermeiden.