Die gefährlichste Stadt Europas liegt im Nachbarland

Der neue Crime Index von Numbeo verrät die gefährlichsten Städte Europas.

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Die italienische Stadt Foggia ist laut einem Ranking der Research-Firma "Numbeo" die gefährlichste Stadt Europas. Auf den Plätzen folgen Marseille (Frankreich), Brimingham (UK) und Grenoble (Frankreich).

Numbeo © Numbeo

Auffällig: Unter den zehn Städten mit den höchsten Kriminalitätswerten finden sich vier französische Städte, drei aus Großbritannien und zwei aus Italien. Das deutet darauf hin, dass insbesondere Ballungsräume in Westeuropa von den Bewohnern als vergleichsweise unsicher wahrgenommen werden.

Wien liegt in dieser Rangliste auf Platz 117 von 156 berücksichtigten europäischen Städten. Graz als zweite österreichische Stadt auf Platz 126. Als besonders sicher gelten Den Haag, Zagreb und Tallin.

Verschiedene Kriterien

Der sogenannte Crime Index basiert allerdings nicht auf Polizeistatistiken, sondern auf Befragungen von Nutzern der Plattform Numbeo. Bewertet werden unter anderem das persönliche Sicherheitsgefühl sowie die wahrgenommene Häufigkeit von Einbrüchen, Diebstählen, Überfällen, Drogenkriminalität und Gewalt. Die Werte spiegeln somit die subjektive Einschätzung der Bevölkerung wider und sind nicht mit der tatsächlichen Kriminalitätsstatistik gleichzusetzen.

Im Vergleich dazu schneidet Österreich deutlich besser ab. Das Land erreicht einen Kriminalitätsindex von 28,5 Punkten und zählt damit weiterhin zu den sichersten Staaten Europas. Auch österreichische Städte liegen im europäischen Vergleich weit hinter den Spitzenplätzen der Kriminalitätsrangliste.