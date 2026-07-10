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Italien-Wahnsinn

Dieses Luxus-Eis kostet 95 Euro

Eistüte mit goldener Blatt-Verzierung und gelbem Eis vor einem Auto.
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Ein Eis für 95 Euro sorgt in Italien derzeit für hitzige Diskussionen.
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In der kleinen süditalienischen Gemeinde Ruvo di Puglia nahe Bari bietet die traditionsreiche Gelateria Mokambo eine außergewöhnliche Spezialität an: "Lo Scettro del Re" – das "Zepter des Königs". Das Luxus-Eis wird mit Safran und essbarem Blattgold veredelt und gilt als eines der teuersten Gelati des Landes.

Die Kreation gibt es bereits seit 2018. Damals kostete die besondere Waffel 70 Euro, inzwischen liegt der Preis bei 95 Euro. Trotzdem ist die Nachfrage groß. Kunden reisen laut Betreiber Vincenzo Paparella sogar aus dem Ausland an, um das außergewöhnliche Dessert zu probieren. Auf einer Warteliste sollen sich zahlreiche Interessenten aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Japan oder den USA befinden.

Idioten-Sager

Für Diskussionen sorgte eine Aussage von Formel-1-Legende Flavio Briatore. Der Unternehmer hatte in einer TV-Sendung erklärt, wer so viel Geld für ein Eis ausgebe, sei "ein Idiot". Später stellte Briatore jedoch klar, dass sich seine Kritik nicht gegen die Gelateria in Apulien gerichtet habe. Seine Aussage sei aus einem älteren Interview gerissen worden und habe sich allgemein auf überteuerte Luxusprodukte bezogen.

Gelatiere Paparella lässt die Kritik dennoch nicht gelten. Das Eis sei kein reines Statussymbol, sondern ein aufwendig hergestelltes Produkt mit hochwertigen Zutaten. Verwendet würden unter anderem Milch von Weidekühen, Freilandeier und besondere Schokolade aus Kakao verschiedener Herkunftsregionen.

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So bleibt das Luxus-Eis vor allem eines: ein kulinarisches Erlebnis, das die einen begeistert – und andere angesichts des Preises nur den Kopf schütteln lässt.

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